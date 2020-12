TREMBLAY, Denyse



À son domicile, le 13 octobre 2020, à l'âge de 85 ans et 4 mois, est décédée subitement madame Denyse Tremblay, conjointe de feu monsieur Roger Parent, fille de feu madame Marie-Jeanne Guay et de feu monsieur Joseph-Arthur Tremblay. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil son frère, Alain; ses neveux et nièces : Josée (Michel Nadeau), Anne (Steve Roy) et Marie-Ève (Marc-André Gagnon); son filleul, Jérôme; les enfants de son conjoint, : Danielle, Raymond (Elizabeth Crettenand), Pauline (Jean Bellemare) et Julie; sa grande amie de toujours Réjeanne Bilodeau, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(es). Elle était la sœur de feu Marcel (feu Hélène Guay) et de feu Paul-Henri (Denise Chabot).Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA), 5415, rue Paré, bureau # 200, Mont-Royal, Québec, Téléphone : 1-877-725-7725, Courriel :info@sla-quebec.caSite web : sla-quebec.ca ou à la Fabrique Paroisse Saint-Joseph de Lévis,18 rue Notre-Dame, Lévis, Qc G6V 4A4 www.sjdl.org/don-in-memoriam/. Des formulaires seront disponibles sur place.