LAFLAMME, L'abbé Adrien



À la résidence Cardinal-Vachon, le 27 novembre 2020, est décédé l'abbé Adrien Laflamme, à l'âge de 91 ans et 9 mois. Il était le fils de feu monsieur Léon Laflamme et de feu madame Marie-Anne Lemelin. Il était originaire de Saint-Joseph de Lauzon. Ordonné prêtre le 5 juin 1955, l'abbé Laflamme, à sa première nomination, devient vicaire à la paroisse de Notre-Dame de Fatima, Plessisville et en 1957 aumônier de la JAC de cette même région. En 1962, il devient vicaire à la paroisse de Sainte-Marie de Beauce et animateur de pastorale scolaire au Collège de Sainte-Marie. Vicaire à la paroisse de Sainte-Maria-Goretti, en 1967, il est également animateur de pastorale scolaire régionale Jean-Talon. En 1969, il est nommé aumônier à l'école et responsable à l'élémentaire de la pastorale de la région des Laurentides et animateur aux écoles Saint-Charles et Bon-Pasteur de Charlesbourg. Il devient curé de la paroisse Notre-Dame-de-la-Recouvrance de 1979 à 1989. Après une année d'études et de ressourcement il est nommé vicaire à la paroisse de Saint-Rodrigue jusqu'à sa retraite en 1995. Depuis, il continuait son ministère en collaborant auprès de confrères. Il laisse dans le deuil sa belle-sœur Thérèse Bouchard et son beau-frère Jacques Simpson, ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis, amies. Il est allé rejoindre ses treize sœurs et frères: Gertrude, Joseph-Édouard, Maurice, Lucien, Jeanne-d'Arc, Jean-Paul, Jacques, Henri, Françoise, François, Cécile, Marie-Rose et Louise ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères décédés.