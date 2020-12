FECTEAU, Georgette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 novembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Georgette Fecteau. Elle a demeuré à Beauport, Saint-Romuald et Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel Giroux, Claude Giroux et Lucie Giroux; ses petits-fils : Nikola Joly et Martin Joly (Aurélie Bourbeau-Lemieux); ses arrière-petits-enfants : Albert Joly, Simone Bourbeau-Joly et Joseph Bourbeau-Joly; ses frères et soeurs : Ulric Fecteau (Thérèse Rouleau), Antoinette Fecteau (feu Germain Ouellet), Louise Fecteau, Jean-Guy Fecteau (Julienne Vachon), Gisèle Fecteau (André Boucher), Émilienne Fecteau (Joseph Mallard) et Lina Fecteau (Gilles Duval); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nos sincères remerciements aux médecins et au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec et du CRCEO. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, dédié au CRCEO (https://fondationduchudequebec.org/).