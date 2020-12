Facebook veut plus réguler les propos contre les minorités que contre les Blancs

Régulièrement critiqué pour laisser passer trop de propos haineux et racistes, Facebook modifie actuellement ses algorithmes pour réprimer plus durement les contenus attaquant les minorités que ceux contre les Blancs, les hommes ou les Américains, rapporte jeudi le Washington Post.

Le réseau social souhaite notamment se concentrer sur les contenus malveillants à l’encontre des personnes noires, des métisses, des musulmans, des juifs, et des membres de la communauté LGBTQ, détaille le quotidien américain qui a consulté des documents internes.

Une telle initiative pourrait être mal reçue de la part d’une partie des utilisateurs, à droite notamment, qui considèrent déjà que les réseaux sociaux désavantagent les messages conservateurs.

L’entreprise de Mark Zuckerberg maîtrise depuis des années le retrait automatique de certains contenus, liés à la pornographie ou au terrorisme par exemple.

La propagation de la haine en ligne est plus compliquée à gérer, les machines ayant du mal à faire la différence entre les informations, l’humour, les parodies, les rumeurs et les insultes.

Résultat: Facebook a tendance à enlever plus facilement des contenus problématiques à l’encontre de personnes blanches et à signaler plus souvent des posts de personnes de couleur, rapporte le Washington Post.

La plateforme souhaite donc améliorer son système automatique de modération en le rendant plus sensible aux discours haineux contre les minorités. L’initiative, baptisée « WoW Project », en est encore à ses débuts, précise le journal.

Facebook n’avait pas dans l’immédiat répondu aux sollicitations de l’AFP.

Comme d’autres grands réseaux sociaux, le groupe a fait face cet été à une campagne de boycott de la part de plusieurs grands groupes, qui leur reprochaient de ne pas lutter suffisamment contre les contenus incitant à la haine.

Le groupe de Mark Zuckerberg a récemment concentré ses efforts de modérations sur ce sujet et a annoncé mi-novembre avoir retiré plus de 22 millions de contenus haineux cet été, notamment grâce aux progrès de l’intelligence artificielle.