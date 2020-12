GARIÉPY, Jean-Marie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 22 novembre 2020, à l'âge de 81 ans 10 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Gariépy, époux de dame Maude Mathieu. Né à L'Ange-Gardien, le 14 janvier 1939, il était le fils de feu dame Marguerite Gariépy et de feu monsieur Léopold Gariépy. Il demeurait à L'Ange-Gardien.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de L'Ange-Gardien.Outre sa tendre épouse depuis les 58 dernières années madame Maude Mathieu, monsieur Gariépy laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Yves (feu Aline Mathieu), Claude (Paulette Fortier), Aline (Gilles Drouin), Louise (Jean-Paul Breton), feu Denis, Pierre (Carole Laberge); de la famille Mathieu: feu Marcel (feu Anne-Marie Huot), feu Gisèle (feu Michel Mallette), feu Abbé Jean-Paul, feu Sarto (Ursule Plante), feu André; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie tout le personnel des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et leur accompagnement dans ses moments difficiles. Les funérailles sont sous la direction de