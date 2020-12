Guignolée des médias: pas de collecte dans les rues

Pour la première depuis 20 ans, la collecte de rue de La grande guignolée des médias se déroulera de manière inusitée, en raison de la pandémie de COVID-19.

Habituellement, chaque premier jeudi de décembre, des personnalités publiques et les bénévoles du mouvement commencent à essaimer les coins de rue de Montréal pour amasser des dons destinés aux organismes et comptoirs d’aide alimentaire.

Même si les clochettes de La grande guignolée des médias ne tinteront pas dans les rues, ce jeudi sera «une grande journée de solidarité partout au Québec».

La grande guignolée des médias, dont l’édition 2020 se déploie sous le thème générique «Liste de cadeaux», suggère cinq actions à faire pour ce jeudi.

D’ici le 24 décembre, on peut notamment faire un don en argent ou en denrées non périssables dans les épiceries Maxi et Provigo et les pharmacies Jean Coutu.

En outre, on peut faire un don en ligne sur le site guignolee.ca ou en textant «NOEL», pour un don automatique de 10 $, au numéro 20222.

Une vingtaine d’artistes ont accepté d’être des ambassadeurs du mouvement pour cette 20e édition de La grande guignolée des médias.

Depuis sa création en 2001, La grande guignolée des médias a permis d’amasser plus de 45 millions $ et des milliers de kilos de denrées.