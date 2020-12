Jeunes pêcheurs disparus : «Nos fils nous ont été arrachés par la vie»

Près de trois semaines après la disparition de deux jeunes pêcheurs dans le lac des Deux-Montagnes, leurs familles lancent un appel à l’aide afin de retrouver leurs dépouilles.

Antoine Paquin et Dylan Auger, 22 ans, se seraient vraisemblablement noyés durant une partie de pêche en chaloupe le 14 novembre dernier.

Les recherches menées par la Sûreté du Québec (SQ) dans les jours qui ont suivi ont notamment permis de retrouver l’embarcation des deux amis, mais pas leurs corps.

«C’est un cauchemar! Nos fils nous ont été arrachés par la vie, et on ne les retrouve pas. Dans nos têtes, ça ne se peut pas que ça soit arrivé, on n’a rien de tangible encore. Donc c’est extrêmement difficile, c’est atroce», a expliqué Judith Besner, la mère de Dylan Auger.

Après plusieurs journées passées sur le lac des Deux Montagnes, la SQ a décidé d’abandonner les recherches la semaine dernière.

Des bénévoles ont ensuite poursuivi les recherches et auraient localisé des masses dans l’eau à l’aide d’un sonar.

Les plongeurs de la SQ sont donc retournés mardi à cet endroit, mais encore une fois, les recherches se sont avérées vaines.

«Il n’y a pas de responsable, c’est un accident bête, ils ont été piégés», a indiqué Éric Labrecque, le beau-père de Dylan.

«Ils étaient en bonne santé, c’est des bons gars, ils étaient toujours là pour tout le monde. Ils n’auraient jamais lâché, et on ne lâchera pas», a-t-il également assuré en entrevue à la journaliste Marie-Anne Lapierre de TVA Nouvelles.

La douleur est aussi vive pour la famille d’Antoine Paquin :

«La glace n’est pas là. Ça nous donne une fenêtre pour aller les chercher. Puis on ne peut pas lâcher comme parent», a soutenu la mère d’Antoine, Julie Lafond. «On continue, tant que c’est possible. On demande de l’aide».

La Sûreté du Québec était de retour sur les lieux jeudi matin dans l’espoir de retrouver les jeunes hommes.