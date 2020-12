Maison patrimoniale sauvée: la Société d’histoire de Charlesbourg souhaite créer un musée pour l’histoire de la police de Québec

Satisfaite d’apprendre que la maison patrimoniale située sur les terrains de la future centrale de police ne sera pas démolie, la Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) aimerait que cette résidence soit transformée en musée de l’histoire de la police de Québec.

• À lire aussi: [PHOTOS] Une maison patrimoniale sur le terrain de la future centrale de police

«C’est une très bonne nouvelle. On était déjà intervenu à l’été 2019 pour cette maison-là. On est content. On souhaite que la Ville de Québec soit exemplaire avec ses propriétés patrimoniales», s’est félicité Claude Poulin, président de la SHC.

Ce dernier réagissait à un article publié dans l’édition de jeudi du Journal. On y apprenait que la maison patrimoniale Villeneuve, située au 485, boulevard Louis-XIV et construite en 1898, ne serait pas démolie. La Ville de Québec a plutôt choisi de la déplacer sur un terrain situé à 800 mètres de son emplacement actuel. La future vocation de la demeure n’est toujours pas connue.

«Un compromis intéressant»

Malgré ce déplacement de 800 mètres, M. Poulin estime que ce serait tout de même «un compromis intéressant» de transformer la maison en un musée de l’histoire de la police de Québec.

«Il y a déjà un petit musée pour l’histoire des pompiers de Québec [au 3e étage du 140, rue Saint-Jean]. Mais il n’y a pas de musée pour l’histoire de la police de Québec, qui est pourtant une des plus vieilles polices en Amérique, a-t-il déploré. Ça pourrait être un élément intéressant. Ça reste pertinent, même si la maison sera déplacée.»

Pas évident, dit Labeaume

De son côté, Régis Labeaume a reconnu, jeudi matin, en marge d’un point de presse virtuel, que «c’est pas évident ce qu’on va faire. On a pensé à toutes sortes de choses, mais on n’est pas fixé encore. On a même pensé de laisser la maison à l’intérieur de la bâtisse [de la future centrale de police] [...]. Ce sera disponible et je suis certain qu’il y a des organisations dans le secteur qui vont se faire un plaisir de l’utiliser».

Le maire de Québec n’est pas en mesure, pour le moment, d’évaluer les coûts de déplacement. Chose certaine, la sauvegarde de la maison Villeneuve est, à ses yeux, «une obligation quasi légale en termes de patrimoine».