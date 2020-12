Postes Canada: près de 800 000 colis livrés en une seule fin de semaine

Le coup d’envoi de la période des Fêtes a été donné à Postes Canada, alors que près de 800 000 colis ont été livrés lors de la dernière fin de semaine.

L’augmentation des livraisons s’est également poursuivie sur la journée du lundi, avec environ 2,1 millions de colis qui ont transité par le service postal cette seule journée.

«Nous prévoyons que le traitement et la livraison des colis se poursuivront à un rythme soutenu tout au long du mois de décembre», a-t-il notamment été indiqué dans un communiqué du service postal, jeudi.

Alors que les Canadiens ont préféré se tourner en majorité vers les achats en ligne en raison de la pandémie, Postes Canada a adapté ses services de livraison afin de répondre à l’augmentation de la demande.

L’entreprise a ainsi embauché plus de 4000 employés saisonniers et ajouté plus de 1000 véhicules de livraison afin de traiter dans les temps les volumes élevés de commandes pendant les fêtes de fin d’année.

La livraison en fin de semaine dans certaines localités, l’ajout d’emplacements de ramassage de colis et la prolongation des heures d’ouverture des bureaux de poste font partie des autres mesures mises en place par Postes Canada.

Cependant, le service de livraison a tenu à rappeler dans son communiqué que «les clients pourraient tout de même constater des retards».