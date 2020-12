TVA a le cœur à la fête

On ne pourra peut-être pas se rassembler pour Noël, mais on aura quand même de bonnes émissions de télévision à se mettre sous la dent pendant les Fêtes. TVA a préparé à cet égard une programmation qui sent bon le sapin et les biscuits du père Noël, et qui entrera en ondes dès le lundi 7 décembre.

Les festivités s’amorcent en force avec la présentation, en primeur, du spectacle «Lemire-Verville» (lundi, 7 décembre, 21 h), dans lequel les personnages de Daniel Lemire vont à la rencontre des imitations de Pierre Verville. Les deux routiers de l’humour avaient lancé en 2017 cette prestation en duo qui marquait leur retour sur scène et en tournée.

Humour

Dans l’édition spéciale d’ «Arrive en campagne» intitulée «Noël arrive en campagne» (vendredi, 11 décembre, 10 h), Stefano Faita et ses invités urbains et ruraux discutent de l’impact que l’émission a eu sur leur vie. À «Ça finit bien la semaine» édition spéciale Noël (vendredi, 11 janvier, 19 h), Julie Bélanger et José Gaudet accueillent Guy Jodoin, Louis-Olivier Mauffette, Marie-Soleil Dion, la gagnante de «La Voix», Josiane Comeau, et son papa Jacques, ainsi que Clay and friends en prestation musicale.

Maxime Landry, lui, ira faire lever un «party beauceron» sur le plateau de «Bien» (samedi, 12 décembre, 10 h), où l’animatrice Saskia Thuot recensera aussi des trucs et astuces pour un Noël chic avec Geneviève Hébert-Dumont, et s’enfilera quelques bons verres avec M. Cocktail.

«Vlog» aura aussi ses moutures adaptées à Noël (dimanche, 13 décembre, 18 h 30) et à la fin d’année (dimanche, 3 janvier, 18 h 30) avec ses vidéos rigolos.

On pourra voir ou revoir «Noël chez les Bernier» (dimanche, 13 décembre, 21 h 30), l’épisode «hors série» de «Boomerang» rassemblant tous les personnages chéris de l’univers de Karine (Catherine-Anne Toupin) et Patrick (Antoine Bertrand), couple-vedette de la célèbre comédie.

Pour une dose supplémentaire des blagues de Daniel Lemire, on syntonisera «Oncle Georges» (mardi, 15 décembre, 19 h) et on renouera ainsi avec le légendaire clown irrévérencieux. Si vous avez besoin d’inspiration pour concocter un menu appétissant à l’heure de passer à table, «Jamie Oliver : mon livre de recettes pour Noël» (vendredi, 18 décembre, 10 h) vous inspirera peut-être.

Musique

Pour passer un bon moment en musique, on se tournera vers «Que les Fêtes commencent» (vendredi, 18 décembre, 21 h), avec Guylaine Tanguay et ses amis Marc Hervieux, Ludovick Bourgeois, Renée Martel, 2Frères, Annie Villeneuve et Maxime Landry, ou vers Noël symphonique (dimanche, 20 décembre, 22 h), où une pléiade d’artistes (Roch Voisine, Jean-François Breau, Marc Hervieux, Brigitte M, Bleu Jeans Bleu, Josiane et Jacques Comeau, Geneviève Leclerc et même Glass Tiger) interpréteront les plus beaux airs de la fin décembre, sous la direction d’Alexandre Da Costa et accompagnés des Petits chanteurs de Laval et l’Orchestre symphonique de Longueuil.

Et pour quelques autres accords de guitare encore, «Ensemble pour Noël» (mardi, 22 décembre, 21 h) nous fera rêvasser, avec les voix de Marc Dupré, Lara Fabian, Brigitte Boisjoli, Paul Daraîche, 2Frères, Marie-Élaine Thibert, Guylaine Tanguay, Geneviève Leclerc et Charles Kardos, gagnant de la première édition de «La Voix Junior», en 2016.

On se promet une semaine de franche rigolade au «Tricheur» spécial Noël (lundi 21 au vendredi 25 décembre, 18 h 30), où s’affronteront amicalement Mahée Paiement, Anouk Meunier, Sébastien Benoît, Richard Turcotte et Patrice Bélanger.

Puis, pour démarrer 2021 sur une note – on l’espère! – plus heureuse que 2020, on retrouvera Julie Bélanger et José Gaudet à «Ça commence bien l’année» (dimanche, 3 janvier, 19 h 30), où il sera question de la programmation d’hiver de TVA avec tous vos artistes préférés et des extraits, anecdotes et informations en primeur.

Cinéma

Bien sûr, tous ces rendez-vous seront entrecoupés de quelques bons films, des classiques de Noël qu’on ne se lasse pas de découvrir et redécouvrir. «Les mères indignes se tapent Noël», «Le Sapin a des boules», «Le grincheux»... Le choix ne manquera pas.

Des semaines de cinéma thématique «Histoires vraies» (8 au 10 décembre, 20 h), «Une semaine de chiens» (21 au 25 décembre, 19 h) et «Cinéma de Paris» (28 décembre au 1er janvier, 19 h 30) seront également à l’horaire pour une douce transition vers la nouvelle année.

Sur d’autres écrans, TVA+ (qub.ca/tvaplus) a aussi revêtu ses plus beaux atours et nous offre, jusqu’au 24 décembre, un calendrier de l’avent contenant chaque jour une surprise télévisuelle : séries complètes à regarder en rafale, spéciaux de Noël, films, nouveautés en primeur, etc, tirés des contenus de TVA et des chaînes spécialisées de Groupe TVA.