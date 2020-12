Un député du Bloc québécois s’attaque aux cartes de crédit

Un élu du Bloc québécois s’insurge devant les taux de carte de crédit élevés et implore le gouvernement Trudeau de mettre une loi en place pour protéger les consommateurs.

«C’est indécent et vous le savez, M. Dutrizac. Plus personne ne paie par argent comptant, entre autres parce que des personnes ont perdu leurs revenus et n’ont pas le choix de s’endetter. Carrément, ce qu’on voit, c’est que [les dirigeants des banques] profitent de la pandémie pour s’enrichir encore plus», a accusé Alexis Brunelle-Duceppe, à QUB radio, jeudi.

Ce dernier a raconté au micro de Benoit Dutrizac que des dirigeants de différentes banques à Toronto auraient déjà appelé au bureau du Bloc pour connaître l'opinion du parti en ce qui concerne des taux d’intérêt faramineux, qui frôlent le 30% pour certaines cartes de crédit.

Le député du Bloc québécois a ainsi l’intention de déposer un projet de loi qui visera à protéger les petits commerçants et les consommateurs.