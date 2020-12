LAFONTAINE, Louis-Philippe



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 novembre 2020, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédé monsieur Louis-Philippe Lafontaine, époux de madame Irène Prévost, fils de feu madame Marie Morin et de feu monsieur Joseph Lafontaine. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, les enfants de son épouse: Linda Leclerc (Luc Massé) et Marie-Josée Leclerc; ses petits-enfants: Jean-Christophe Massé, Félix-Antoine Roux et Jérémy Roux; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu François (feu Jeanne Veillette), feu Julienne (feu Roland Pelletier), feu Eddy (feu Alice Lafontaine), feu Jeannette (feu Henri Martin), feu J. Maurice (Lucienne Landry), feu Claude (feu Rita Martel), feu Henri (Denise Gaboriault). Il laisse aussi dans le deuil tous les membres de la famille Prévost, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Merci à tout le personnel et aux médecins de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement, leur empathie et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, tél.: 418 683-8666, site web : www.cancer.ca.