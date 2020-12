À quoi ressemblera la voiture de demain?

Il n’y a pas si longtemps, on s’imaginait que la voiture de demain allait voler.

Aujourd'hui, on nous dit que les véhicules du futur seront électriques et n'auront plus besoin d'un conducteur. Est-ce encore une utopie ou est-ce vraiment réaliste?

Avec leurs lunettes de 2020, Marc-André Gauthier et Germain Goyer ont échangé sur la voiture du futur dans le plus récent épisode de Podcast de chars sur QUB radio. Ils ont lancé dans l’univers ce qu’ils aimeraient retrouver dans cette voiture de demain, mais aussi, ce qu’ils espèrent ne pas voir.