Aide aux victimes de violence conjugale

La Campagne de levée de fonds de la Fondation Jonction pour Elle bat son plein. Propulsée dans les médias par Jacques Tanguay, l’objectif de celle-ci est de recueillir 80 000$ pour soutenir la maison d’hébergement La Jonction pour Elle, qui accueille des femmes et des enfants victimes de violence conjugale, habitant Lévis, Bellechasse, Lotbinière et Nouvelle-Beauce. Chaque année, 600 cas de violence conjugale surviennent en Chaudières-Appalaches et 78% des victimes sont des femmes. Au cours de l’année 2019-2020, 170 femmes et enfants ont été hébergés à cette maison, puis 3 000 personnes ont bénéficié de ses divers services externes (camps spécialisés de resocialisation et de déresponsabilisation, activités ludiques, équithérapie, groupes de soutien et plus). Ce sont en tout 350 demandes d’aide annuelles qui sont placées à Jonction pour Elle, mais 20% d’entre elles doivent être refusées faute de place.

Parmi les multiples conséquences vécues par les femmes victimes de violence conjugale qui décident de quitter une relation de contrôle, figure une situation financière précaire. Celle-ci résulte notamment des coûts liés aux conséquences physiques et psychologiques de la violence conjugale, à des absences du travail ou à une perte d’emploi, aux services légaux onéreux que requiert une séparation, aux frais que nécessite un déménagement, à une situation de vulnérabilité, de contrôle, d’isolement vécue avec un conjoint violent, etc. Avec le soutien de La Jonction pour Elle, elles ont l’occasion de se reconstruire à tous les niveaux.

▶Devenez un Ami de la Fondation en contribuant financièrement à la cause: fondationjonctionpourelle.com