Cancer: une survivante de 19 ans s'apprête à courir pendant 24 heures

Une jeune survivante du cancer s'apprête à relever un défi de taille demain à Trois-Rivières : elle participera aux 24 heures de Tremblant version pandémie en courant pendant 24 heures.

Corrine St-Jacques est à quelques heures de la deuxième plus grande épreuve de sa vie. En 2014, elle a appris qu'elle souffrait d’un cancer des ganglions. Elle a remporté son combat et est en rémission depuis six ans.

D'autres n'ont malheureusement pas eu cette chance, et c'est pour eux que la jeune femme de 19 ans s'élancera samedi midi.

«La fondation Charles Bruneau m’a supporté ainsi que ma famille quand nous en avions besoin donc c'est important pour moi de redonner le plus possible», a-t-elle déclaré.

La tâche est immense pour celle qui a entamé un traînement intensif il y a six semaines à peine. Elle planifie courir quatre segments de 20 à 30 kilomètres avec une pause d’une heure entre chaque étape.

«C’est un projet fou! Mais j’ai eu l’aide de spécialistes pour m’aider dans ma préparation. Je vais aussi marcher à certains moments pour éviter les blessures.»

Elle n'est pas seule dans cette aventure. Sa mère Valérie Gauthier est enseignante en éducation physique et est à ses côtés pour la supporter et la conseiller.

«Je suis tellement fière d'elle, a-t-elle dit. Il va falloir qu'elle gère ses énergies. Je vais courir avec elle pour certaines distances.»

Dans les moments plus difficiles, la survivante ne manquera pas de motivation pour atteindre son but. «Je vais penser à ceux qui m'ont supporté et qui m'encouragent. Mais aussi aux enfants qui vivent ce que j'ai vécu», a-t-elle ajouté.

Son coup de main sera bienvenu. Les revenus de l'événement pourraient fondre de 3 millions de dollars cette année en raison des restrictions sanitaires.