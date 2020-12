Chris Young revient chez les Rangers du Texas par la grande porte

Trois ans seulement après avoir conclu sa carrière de lanceur dans le baseball majeur, Chris Young est devenu vendredi le nouveau vice-président exécutif et directeur général des Rangers du Texas.

Young travaillera avec Jon Daniels, qui est président des opérations baseball des Rangers.

Originaire de Dallas, Young a fait ses débuts dans les ligues majeures avec les Rangers, en 2004 et 2005. Au cours de sa carrière de 13 ans dans les majeures, il a également évolué avec les Padres de San Diego, les Royals de Kansas City, les Mets de New York et les Mariners de Seattle. Il a effectué sa dernière présence au monticule en juin 2017.

L’homme de 41 ans travaillait à la direction du baseball majeur et faisait partie des candidats potentiels pour le poste de directeur général des Mets de New York.