COVID-19: une MRC en zone rouge avec seulement sept cas actifs!

Des élus et des citoyens de l’Outaouais demandent que leur MRC, où on ne compte que sept cas actifs de COVID-19 en ce moment, passe du rouge à l’orange.

Un conseiller municipal de La Pêche, Michel Gervais, a lancé une pétition pour forcer la Santé publique à relâcher la pression sur la MRC des Collines-de-l'Outaouais. En fin d’après-midi, vendredi, plus de 1200 signatures avaient été recueillies. M. Gervais fait valoir que, selon les critères établis par la Santé publique elle-même, la MRC ne devrait pas être en alerte maximale.

«Si je ne me tiens pas debout, qui va le faire pour nous?» se questionnait celui qui compte 35 années d’expérience en politique municipale lorsque joint au téléphone par l’Agence QMI, vendredi. «La Santé publique n’a aucune sensibilité», soutient l’homme de 62 ans.

La préfète de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, Caryl Green, ne partage pas cet avis.

«Je trouve que ce n’est pas aux élus de dicter les consignes sanitaires, mais à la Santé publique. Je comprends les attentes des familles et des commerçants, mais il s’agit d’un effort collectif», a répété celle qui occupe aussi le poste de mairesse de Chelsea.

La situation est d’autant plus particulière pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais que ses voisines, celles de Papineau et de La Vallée-de-la-Gatineau, sont toutes deux au niveau orange, et ce, même si elles dénombrent plus de cas actifs sur leur territoire, 42 et 8 respectivement, pour des populations plus de deux fois moindres.

«Le gouvernement devrait tenir compte de la réalité et de la situation sanitaire de chaque région pour imposer ses restrictions», soutient le député local et ex-porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé et de services sociaux, le libéral André Fortin.

«Je suis conscient que les mesures sanitaires peuvent être restreignantes, mais on doit continuer de les suivre pour protéger nos proches et sauver des vies», a pour sa part répondu par écrit le député de la CAQ pour le comté de Gatineau et ex-préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, Robert Bussière.

Entre-temps, le conseiller Michel Gervais n’entend pas rester les bras croisés et il compte mettre sur pied ce week-end un comité formel de 15 personnes pour mener la bataille régionale.