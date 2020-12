COVID-19: le CHU de Québec envisage de délester à nouveau

Le CHU de Québec envisage de recommencer à délester des activités, à la lumière d’une augmentation «soutenue» du nombre d’hospitalisations dues à la COVID-19.

«On analyse ça. [...] On voit les cas qui augmentent et il n’y a pas 36 000 solutions. Plus ça augmente et plus il va falloir couper à d’autres places, malheureusement», indique Bryan Gélinas, porte-parole du CHU de Québec.

À l’Enfant-Jésus, l’un des deux hôpitaux de Québec désignés pour la COVID-19 — l’autre étant l’IUCPQ de Sainte-Foy —, le nombre de patients traités pour le coronavirus est passé d’une vingtaine la semaine dernière à 65 vendredi, dont neuf aux soins intensifs.

En quelques heures, vendredi, quatre nouveaux patients ont été admis. L’établissement s’apprête à ouvrir de nouveaux lits pour accueillir cette clientèle.

«C’est soutenu, ça augmente [quotidiennement]», est forcé de constater M. Gélinas.

À la mi-octobre, la deuxième vague a contraint le centre hospitalier universitaire à réduire ses activités régulières de 30%: environ 6000 rendez-vous ambulatoires et 300 chirurgies non urgentes avaient dû être reportés ou annulés.

Depuis, l’activité n’a jamais retrouvé un seuil normal, prépandémique. Le CHU fonctionne à environ «80-90%» de ses opérations normales depuis quelques semaines, car il faut libérer des soignants et les transférer vers l’unité COVID-19.

Jeudi, le CIUSSS de la Capitale-Nationale comptait 90 personnes hospitalisées pour la COVID-19 dans ses hôpitaux désignés, dont 10 aux soins intensifs.

Ce niveau n’avait pas été atteint depuis le 28 octobre, quelques jours après que la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, se fut montrée «très inquiète» pour la Capitale-Nationale, alors que le réseau de la santé semblait près d’un point de rupture.

Le nombre de cas encore élevé

La Capitale-Nationale a enregistré vendredi une croissance de 129 cas de coronavirus en 24 heures. Ce qui la place sous la moyenne de 152 nouveaux cas quotidiens observée depuis quelques jours, mais encore franchement au-dessus de la moyenne de 94 nouveaux cas observable il y a deux semaines, au moment où la propagation du virus, notamment dans des milieux de vie pour aînés, a commencé à s’emballer.

Malheureusement, six personnes supplémentaires ont succombé à l’infection. Le bilan des hospitalisations sera, quant à lui, connu plus tard dans la journée.

Du côté de Chaudière-Appalaches, la situation se maintient avec 78 nouveaux cas annoncés vendredi, contre 86 nouveaux cas la veille, et un décès. Somme toute, c’est un bilan qui demeure élevé; la semaine dernière, et celle d’avant, la moyenne des nouveaux cas par jour se situait davantage dans la mi-cinquantaine.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la courbe de transmission se tient relativement loin de la barre des 100 nouveaux cas. La région rapporte 69 nouveaux cas et quatre décès aujourd'hui.

Depuis trois semaines, la situation épidémiologique tend à s’améliorer dans cette région: on est passé d’une moyenne de 170 nouveaux cas quotidiens, il y a deux semaines, à une moyenne de 142 nouveaux cas quotidiens la semaine dernière, puis à une moyenne de 89 nouveaux cas par jour depuis le début de cette semaine.

Notons que la situation continue d’être relativement sous contrôle dans les autres régions de l’est du Québec, avec 23 nouvelles personnes infectées dans le Bas-Saint-Laurent, cinq nouveaux cas en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et aucun nouveau cas sur la Côte-Nord.