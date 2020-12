COVID-19: hausse des cas chez les personnes de de 80 ans et plus

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a crû de 12 % au Québec comparativement à la semaine dernière, selon les données de l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), qui font aussi état d’une croissance inquiétante des infections chez les 80 ans et plus.

Tous les indicateurs analysés par l’Institut montrent une augmentation du nombre de cas de la maladie à coronavirus et des hospitalisations dans les semaines à venir, comme quoi la crise sanitaire est loin de s’estomper en attendant les vaccins.

Cette augmentation des cas est surtout centralisée dans le Grand Montréal et est due entre autres aux éclosions dans les résidences pour personnes âgées, ce qui inquiète les autorités.

Malheureusement, une tendance se dessine et fait craindre le pire, l’INESSS confirmant que les infections chez les gens de 80 ans et plus sont en croissance depuis trois semaines.

Les quelque 800 hospitalisations actuelles à travers la province devraient croître, car 464 nouveaux malades diagnostiqués entre le 23 et le 29 novembre présentent un risque élevé d’hospitalisation. Il s’agit, selon l’INESSS, d’un bond de 19 % par rapport à la moyenne des quatre dernières semaines, alors que celle-ci s’élevait à 389.

Toutefois, on note dans le rapport de vendredi que «les projections suggèrent que les capacités hospitalières devraient être suffisantes au cours du prochain mois».

Mais les régions étant distinctes, Montréal demeure sous surveillance au chapitre des hospitalisations. «Il ne devrait pas y avoir de dépassement des capacités hospitalières dédiées pour le prochain mois», écrit l’INESSS.

L’Institut précise que dans certaines régions un «dépassement des capacités hospitalières dédiées en lits réguliers ne peut toujours pas être exclu», ce qui pourrait faire en sorte que la «marge de manœuvre de certains hôpitaux au sein des régions les plus affectées pourrait se fragiliser davantage».