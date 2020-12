COVID-19: les nombreux deuils de Karl-Anthony Towns

Alors qu’il se prépare à entreprendre une nouvelle saison dans la NBA, le joueur vedette des Timberwolves du Minnesota Karl-Anthony Towns tente toujours de faire le deuil de sa mère et des six autres membres de sa famille qui ont perdu leur combat contre la COVID-19 ces derniers mois.

«Je suis passé à travers beaucoup de choses, à commencer par ma mère. Hier soir, on m’a appelé pour me dire que mon oncle était mort. Je sens que la vie m’a endurci et m’a rendu plus humble», a dit Towns en entrevue à ESPN vendredi.

La mère de Towns est décédée le 13 avril dernier, à l’âge de 58 ans. Elle avait été plongée dans un coma artificiel en raison de complications de la COVID-19. Son père a aussi contracté le virus, mais a réussi à se rétablir. Towns a néanmoins perdu six autres membres de sa famille depuis le début de la pandémie.

«J’ai vu beaucoup de cercueils dans les sept derniers mois. Il y a beaucoup de monde dans ma famille et dans celle de ma mère qui a attrapé la COVID-19. Je suis celui qui cherche des réponses, qui cherche la manière de les garder en santé. C’est beaucoup de responsabilités pour moi de garder ma famille bien informée et de faire tout ce qu’il faut pour les garder en vie.»

Towns a partagé plusieurs vidéos sur Instagram pour parler de ses deuils.

«Je ne veux pas que les gens vivent ça. Je voulais essayer d’empêcher qu’ils aient à vivre ce que j’ai vécu. Je veux que personne ne se sente aussi seul et perturbé que moi.»