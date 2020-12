COVID-19: plus de 310 000 masques N95 «dorment» dans un entrepôt à Laval

Plusieurs employés du CHSLD Fernand-Larocque de Laval ont contracté la COVID-19. Ces travailleurs de la santé oeuvrent de très près physiquement avec les bénéficiaires et ne peuvent avoir accès à des masques N95.

Pourtant, 314 000 masques N95 «dorment» dans un entrepôt de l’île Jésus, clame un syndicat.

«La raison de la contamination peut être multiple. Il y a tellement de cas, une augmentation dans la communauté. Pour le CISSS de Laval, la priorité, c’est la sécurité de nos employés, la sécurité de notre clientèle», a rétorqué Geneviève Goudreault, PDG adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.

Du côté du syndicat, les raisons des contaminations entre les employés sont claires.

«Il y a une trop grande concentration de patients atteints du COVID dans la même pièce, et on n’a pas les N95. Il y a des études qui sortent de partout, l’INSPQ reste ''bocké'', et on ne fournit pas l’équipement nécessaire! À Laval, on a 314 000 masques N95 qui dorment dans un entrepôt, on veut les avoir», a dénoncé vendredi Marjolaine Aubé, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de Laval-CSN.

À l’aréna Cartier, le système de ventilation a été refait pour répondre aux normes des hôpitaux, où on nous assure que l’endroit sera sécuritaire pour tous. Des aînés infectés qui se trouvent dans une zone chaude attenante au CHSLD Fernand-Larocque seront transférés dans cet aréna vendredi.

Ces personnes âgées, qui provenaient de différentes résidences, étaient hébergées au CHSLD Fernand-Larocque en zone chaude. Des six patients qui restaient dans cette zone désignée, cinq seront transférés dans l’aréna aménagé pour accueillir les cas de COVID.

Ce site non traditionnel accueille des patients depuis une semaine maintenant. Une cinquantaine de personnes atteintes de la COVID peuvent y être hébergées.

La centralisation à cet aréna était déjà prévue bien avant la deuxième vague.

Le transfert qui doit être effectué en est un d’urgence, considère le syndicat qui représente les préposés aux bénéficiaires.

– Avec les informations de Marie-Anne Lapierre