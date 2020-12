SANFAÇON, Marcel



À son domicile, le 10 novembre 2020, à l'âge de 92 ans est décédé monsieur Marcel Sanfaçon. Né à Giffard, le 13 janvier 1928, il était le fils de feu dame Marie-Louise Moffet et de feu monsieur Albert Sanfaçon. Il demeurait à Québec arr. Beauport.Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard. Monsieur Sanfaçon laisse dans le deuil sa sœur Marie-Paule Sanfaçon (feu Jean Auclair), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Marcel était également le frère de: Maurice (Jeannette Sirois), Paul (Thérèse Ratté), Jean-Marie (Murielle Lavoie) et Marie-Claire tous décédés. La famille remercie particulièrement Martin Auclair et Nathalie Michel pour leur soutien et leur dévouement des dernières années et au restaurant Buffet Royal à Giffard, auquel il était très attaché, pour leur accueil quotidien. Les funérailles sont sous la direction de