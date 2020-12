Intolérante la gauche démocrate?

Joe Biden s’apprête à relever des défis historiques. Depuis deux semaines, il procède à des annonces, autant pour la formation de son cabinet que pour la mise en place des programmes économique ou social.

Bien des observateurs ont les yeux rivés sur les élections du 5 janvier en Géorgie, supputant sur les chances démocrates d’y gagner deux sièges au Sénat. Il va de soi qu’en l’emportant, les démocrates offriraient la possibilité au nouveau président de bénéficier d’appuis dans les deux chambres.

Une unité fragile

Pour ma part, je considère que le président élu doit aussi garder un œil sur la division qui règne au sein de sa formation. De nombreuses publications américaines soulignent de plus en plus souvent que la belle unité de la campagne électorale s’effrite et que les éléments les plus progressistes remettent déjà en question les choix de celui qui vient de devancer son rival républicain par 7 millions de votes.

Malgré une marge confortable pour le vote populaire, nous avons constaté que la victoire fut difficilement arrachée dans quelques États pivots. Ces luttes plus serrées s’expliquent souvent par la crainte d’une portion de l’électorat d’un programme démocrate jugé trop progressiste ou « socialiste ».

Que Joe Biden ait été le candidat démocrate avec la plateforme la plus progressiste de l’histoire ne semble pas suffisant pour satisfaire une certaine gauche de plus en plus influencée par la mouvance woke. Le candidat a pourtant marqué le coup, s’associant à Franklin Roosevelt et promettant une mouture moderne du New Deal.

Malgré l’étiquette de modéré, l’ancien vice-président promet pourtant une lutte aux changements climatiques, une éducation et des soins de santé plus accessibles ainsi que des investissements en économie. Il n’a pas hésité à souligner la nécessité d’une réforme de la formation des policiers ou une discussion ouverte sur le racisme systémique.

Malgré ses discours et ses efforts, il ne parvient toujours pas à trouver grâce aux yeux de ses critiques. Il est trop pragmatique pour des idéologues des grandes villes qui semblent oublier qu’il y a tout un monde à l’extérieur des cercles où leurs idées trouvent de nombreux appuis. Pour légitimes qu’elles soient localement, les prétentions de ces activistes ne permettent pas encore au parti démocrate de s’imposer partout au pays.

La patience est de rigueur

Si Joe Biden doit s’assurer de réserver des postes aux progressistes tout en satisfaisant une part de leurs revendications, ceux-ci ne doivent pas oublier que le pays et la constitution reposent sur un principe fort simple, mais complexe à respecter : le compromis.

Le système américain évolue lentement. Les Pères fondateurs préféraient souvent le statu quo au changement si on ne parvenait pas à regrouper suffisamment d’appuis. On peut le déplorer, mais s’en plaindre constamment est vain.

Les plus progressistes qui souhaitent influencer durablement leur pays devraient apprendre les vertus de la patience. Plutôt que de s’entêter à vouloir avoir raison, ils doivent serrer les coudes et d’abord s’assurer de garder le pouvoir.