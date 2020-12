Jusqu'à 30 cm de neige ce week-end

Une intense dépression balayera plusieurs secteurs du centre et de l’est du Québec, amenant jusqu’à 30 cm de neige durant le week-end.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial notamment pour les secteurs de Beauce, l’Estrie, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.

Les secteurs du centre du Québec seront affectés à partir de samedi soir par cette dépression avant d’atteindre l’est de la province dimanche.

La tempête pourrait apporter à partir de samedi d’importantes quantités de neige, soutenue par des vents forts, de la poudrerie et, par endroits, de la pluie verglaçante.

La pluie verglaçante affectera plus l’est de la péninsule gaspésienne, a averti l’agence fédérale.

Pour Montréal, on prévoit pour vendredi des averses de pluie et de la neige avec un maximum de 4 degrés Celsius. Samedi, le ciel sera généralement nuageux, alors que le lendemain, dimanche, il y aura alternance de soleil et de nuages et des températures sous le point de congélation.

À Québec, on peut s’attendre à une accumulation de 2 cm de neige, suivie d’averses de pluie durant la journée de vendredi où il fera 3 degrés. Samedi et dimanche, on aura un ciel généralement nuageux et des températures saisonnières.

En Abitibi, c’est presque les mêmes conditions climatiques qui règneront pour le week-end avec néanmoins des températures plus glaciales.