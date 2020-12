Le Bal du maire... autrement

La Fondation Jeunes en Tête, qui depuis 60 ans se mobilise pour prévenir la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans, pouvait compter, depuis 2011, sur un événement porteur qui lui a permis d’investir plus de 3 M$ pour assurer un avenir brillant d’espoir aux adolescents de Québec et de l’Est-du-Québec.

En cette année de COVID-19, le Bal du maire 2020 se fera autrement ce soir. La soirée festive et virtuelle (ouverte au grand public), animée dès 19h par Stéphane Bellavance sur Facebook, se déroulera selon trois formules: à domicile, avec coffrets gourmands livrés chez vous; au restaurant Le Champlain du Château Frontenac (à la date de votre choix d’ici 1 an); et simplement en faisant un don. Vous retrouverez le lien de connexion pour ce soir sur la page Facebook de la Fondation. Renseignements: https://fondationjeunesentete.org/evenements/bal-du-maire-de-quebec-2020. Sur les photos, le maire Régis Labeaume et l’animateur Stéphane Bellavance.

Bonnes étoiles

Photos courtoisie

La Fondation du Collège des Hauts Sommets (comme bien d’autres fondations) a vu le cocktail-bénéfice «Brillez comme une étoile», prévu en avril dernier, être annulé en raison de la COVID-19. Dès lors, de bonnes étoiles se sont alignées pour tenter de récupérer cette rentrée d’argent essentielle à la fondation. Grâce au travail acharné de Gordon Bain (photo de gauche), fondateur et président du conseil d’administration du Groupe Océan, et Ross Gaudreault (photo de droite), philanthrope reconnu, qui ont agi à titre de coprésidents d’honneur de cette opération financement, à l’appui de leurs fidèles amis et partenaires, ainsi qu’à une majorité d’invités qui ont converti l’achat de leurs billets du cocktail en dons, 55 000$ ont été amassés et remis récemment à la Fondation du Collège des Hauts Sommets.

Pour les «caramelholics»

Photo courtoisie

Afin de vous offrir une dose d’amour et de réconfort à l’approche de la période des Fêtes, le véritable caramel du Québec, Caramels F.A.A. lance une toute nouvelle saveur unique et festive en édition limitée: Caramels F.A.A X Pur Vodka. Offerts en ligne au https://caramelsfaa.com/ et depuis le 1er décembre dans les épiceries de la province, ces petits pots à saveur locale séduiront les «caramelholics» grâce au réputé spiritueux Pur Vodka, aux canneberges du Québec et à une délicate touche de gingembre frais. Sur la photo, de gauche à droite: Marie-Pier Noreau et Sonia Robitaille-Jacob, fondatrices de Caramels F.A.A.

Anniversaires

Photo courtoisie

Paul Daigle (photo), président du Groupe Daigle (concession automobile)... Gino Chamberland, propriétaire de Promo Dynamique et propriétaire de Nutrition Sport Fitness de la rue Saint-Jean Baptiste, 48 ans... Denis Lévesque, journaliste, et animateur de télévision à TVA et LCN, 62 ans... Tyra Banks, actrice et ex-top-model, 47 ans... Marisa Tomei, actrice américaine, 56 ans... Rick Middelton, ex-ailier droit de la LNH (NY Rangers et Boston), 67 ans... Anna McGarrigle, chanteuse québécoise, 76 ans... Alex Delvecchio, 22 ans avec les Red Wings de Détroit (LNH), 89 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 décembre 1995: Little Beaver (photo), né Lionel Giroux, 60 ans, lutteur professionnel de petite taille... 2017: Mitch Fadden, 29 ans, 4e choix de Tampa Bay au repêchage de la LNH en 2007... 2016: Marcel Gotlib, 82 ans, dessinateur français et géant de la BD moderne... 2013: Robert Allman, 86 ans, chanteur opéra (baryton-basse) australien... 2010: Jacques Lafleur, 78 ans, homme politique français... 2010: David French, 71 ans dramaturge et acteur canadien... 2008: Steve Bradley, 32 ans, lutteur (de son vrai nom Steven Bisson)... 2007: Jake Gaudaur, 87 ans, ex-commissaire de la LCF (1968-1984)... 2005: Gloria Lasso, 83 ans, chanteuse espagnole... 1993: Frank Zappa, 52 ans, chanteur, compositeur et guitariste américain.