L’entrée en vigueur des nouvelles règles pour contrôler le nombre de clients dans les commerces de la province vendredi marquait également le retour des files d’attente.

« On attend sur l’autoroute, on attend dans le trafic, on attend partout alors je me dis qu’il faut prendre ça easy », a raconté un client rencontré par TVA Nouvelles devant une succursale de la SAQ à Sherbrooke.

Les consommateurs qui souhaitent faire du magasinage dans les prochaines semaines devront donc s’armer de patience.

Craignant une flambée de cas de COVID-19 dans tout le Québec à l’approche du temps des Fêtes, le premier ministre François Legault a annoncé mercredi des mesures supplémentaires dans les magasins et les centres commerciaux.

Dans les fenêtres des commerces, les affiches indiquent le nombre de clients permis. La limite est fixée à une personne pour chaque 20 mètres carré de la superficie du magasin.

À titre d’exemple, le Centre Eaton au centre-ville de Montréal peut désormais accueillir 3900 personnes plutôt que 18 000.

Circulation fluide

Les files d’attente plus imposantes sont apparues au début de l’après-midi avant que la pluie ne se mette à tomber.

Les averses ont semblé avoir ralenti l’ardeur des clients lors du passage du Journal dans les commerces de la Rive-Sud de Montréal, en début de soirée. La circulation était fluide à l’entrée des magasins.

Capture d'écran TVA Nouvelles

« On a eu un flot constant toute la journée, mais les gens n’attendent pas très longtemps », a fait valoir la gérante du IKEA de Boucherville, qui a refusé de s’identifier. La limite dans le magasin a été établie à 950 personnes.

À Saint-Bruno-de-Montarville, les Promenades du même nom étaient plutôt tranquilles pour un vendredi soir de décembre. La seule file aperçue devant le Bath & Body Works était costaude.

« C’est notre plus gros rabais de l’année sur les chandelles à trois mèches. Il y a environ 1 h 30 d’attente une fois qu’ils ont leur rendez-vous pour faire la file », a précisé une employée de la chaîne.