Les Québécois n'ont pas respecté leur part du contrat

Certains d’entre nous n’ont pas respecté le contrat moral lancé, il y a quelques semaines, par notre premier ministre. C’est l’histoire de la Cigale et de la Fourmi, version COVID-19, et force est de constater qu’au Québec, avec le sang latin qui coule dans les veines d’une grande partie de la population, nous sommes plus Cigale que Fourmi.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l’histoire de la Cigale et la Fourmi, il s’agit d’une fable de La Fontaine, qui nous rappelle que lorsqu’on passe le plaisir avant le devoir, cela peut nous causer beaucoup de problèmes.

En effet, en raison du non-respect des règles sanitaires par certains d’entre nous, il est difficile d’en vouloir au gouvernement Legault d’annuler les festivités de Noël. C’est l’essence même d’un contrat. Le fait qu’une partie ne respecte pas son obligation met fin au contrat. Le contrat moral est un engagement mutuel qui n’est pas légal, mais qui s’appuie sur la réciprocité. C’est parce qu’un contractant désire que son partenaire respecte un engagement qu’il en fera autant.

Maintenant, je crois qu’en fin de course dans ce marathon pandémique, beaucoup de gens au Québec ne veulent plus rien savoir des règles sanitaires et c’est pourquoi nous ne fêterons pas Noël cette année. Le contrat n’a pas été respecté par l’une des parties et ce n’est pas le gouvernement.

Par exemple, voici des photos prises à l’Hôtel de ville de Québec lors de l’événement des «Jardins de Noël allemand de Québec», qui a remplacé le «Marché de Noël allemand de Québec», qui n’était plus permis à cause des règles sanitaires présentement en place dans les zones rouges. Ces photos ont été prises en plein lors du contrat moral :

Photo François-David Bernier

Photo François-David Bernier

Au surplus, il y a eu des photos prises lors de souper avec plusieurs personnes qui circulaient sur les réseaux sociaux, toujours en plein contrat moral.

Certaines personnes contestent même le port du masque...pourtant ce n’est pas si difficile de mettre un masque pour un meilleur avenir et ce toujours en plein contrat moral.

Cela en dit long sur le non-respect de l’obligation qu’avaient les Québécois suite au contrat moral qu’avait conclut M. Legault avec eux...