Des événements de prestige, comme le Grand Prix du Canada de Formule 1, sont montrés du doigt pour être associés à l’exploitation sexuelle des mineurs, mais le promoteur François Dumontier n’encourage pas ce fléau.

« Je le dis et le répète : on condamne cette pratique et on ne cessera jamais de le faire, a indiqué Dumontier, en entrevue téléphonique avec Le Journal, vendredi. Ce n’est certes pas moi et mon organisation qui [allons] l’encourager. Au contraire, on veut contribuer à la prévention. »

Montréal est une plaque tournante de l’exploitation sexuelle des mineurs, a conclu une commission spéciale dont le rapport a été rendu public jeudi.

Ainsi, près d’une soixantaine de recommandations pour améliorer le sort des « survivantes » ont été déposées, et le premier ministre François Legault a fait la promesse que le gouvernement du Québec va donner suite au dossier.

Dumontier figure parmi les quelque 67 témoins convoqués à la commission au cours de la dernière année.

« Certains m’ont même décrit, poursuit-il, comme le proxénète en chef de l’exploitation sexuelle pendant la semaine du Grand Prix. Franchement ! En tant que promoteur et organisateur d’une manifestation aussi importante, je ne peux pas contrôler tout ce qui se déroule durant la semaine à Montréal. Surtout à l’extérieur du circuit Gilles-Villeneuve. Il y a d’autres entreprises qui organisent des activités en parallèle.

« Puis, on ne pourra pas nous reprocher [de ne pas] avoir informé notre clientèle à cette cause qui nous tient à cœur. »

Sensibilisation

Dumontier rappelle que les acheteurs de billets sont sensibilisés à l’exploitation sexuelle des mineurs.

« Sur note site web, explique-t-il, on indique clairement que nous sommes en contact [avec] des organismes concernés pour contrer le phénomène. Je pense que la commission a fait la distinction entre ce qui se déroule au circuit Gilles-Villeneuve pendant le week-end et ce qui se passe dans une chambre d’hôtel.

« On a même invité, ces dernières années, des représentants de bon nombre d’organismes qui défendent les droits des femmes, à venir sur le site. Je pense qu’ils ont eu leur réponse. Je tiens aussi à spécifier que les femmes représentent 80 % de mon personnel de direction. »

Les membres de la commission proposent, dans leur rapport, de rendre le financement de grands événements, comme le Grand Prix du Canada, conditionnel à ce que leurs organisateurs mettent en place des mesures pour lutter contre l’exploitation sexuelle des mineurs.

« Dans mon cas, je suis propriétaire de Groupe de course Octane, souligne Dumontier. Je ne touche pas un sou des subventions. Mon entreprise n’a aucune aide financière. C’est moi qui prends le risque. Je ne peux moduler le financement que je ne reçois pas. »

Pas de diminution sans Course

Le promoteur du Grand Prix du Canada a aussi rappelé qu’un reportage publié dans Le Journal en juin dernier a clairement démontré que, malgré l’annulation de l’événement en 2020, l’exploitation sexuelle des mineurs n’a pas baissé à Montréal pendant cette période.

Dumontier n’a pas hésité à participer à la commission même s’il n’y était pas obligé.

« J’aurais pu dire non, mais j’y suis allé, raconte-t-il. On va profiter de toutes les tribunes pour contrer ce fléau. Je tiens aussi à indiquer que la Formule 1 a banni les fameuses Grid Girls il y a trois ans pour les remplacer par de jeunes adeptes du karting, garçons et filles. On encourage la relève, pas l’exploitation sexuelle. »