Pas de rassemblements à Noël: les Québécois se ruent sur les voyages au soleil

Avec l'annulation des rassemblements à Noël dans les zones en alerte maximale, plusieurs Québécois tentent déjà de trouver un plan B et les agences de voyages sont inondées d'appels.

Au début de la semaine, des curieux ont commencé à tâter le terrain, mais voilà que depuis jeudi après-midi, le téléphone ne dérougit pas.

«Ils ne veulent pas rester ici pour faire [des sessions sur] Zoom avec la famille, ils veulent avoir un minimum de rassemblements. Les gens appellent et ils vont passer Noël dans le sud», a expliqué vendredi Mélanie Guillemette de chez Aqua Terra Lévis, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Selon elle, une réflexion qui revient souvent est que les gens préfèrent fêter virtuellement avec leurs proches avec les deux pieds dans le sable.

«Les gens sont un peu frustrés, ce sont des "bookings" de frustration. Les gens avaient planifié de partir, mais ils hésitaient. Étant donnée l’annonce de [jeudi], on a de plus en plus de "bookings"», a ajouté l’agente de voyage.

Rappelons que le premier ministre Legault, qui avait jonglé avec l’idée de permettre deux rassemblements aux Québécois vivant en zone rouge dans une fenêtre de quatre jours, entre le 24 et le 27 décembre, a finalement reculé, jeudi, en disant que c’était trop risqué pour le système de santé.

En raison de la pandémie, il y a moins de vols et moins de destinations possibles. Comme les réservations s’accélèrent, les places commencent à se remplir.

Les voyages à l’étranger ne sont pas recommandés par les autorités canadiennes. Toutefois, Mme Guillemette assure que les hôtels sont très sécuritaires.

«Les gens n’achètent pas un prix cette année, ils achètent un voyage. C’est sûr et certain que mes hôtels sont précieusement choisis, je connais la formule et pour avoir envoyé plusieurs personnes depuis juillet, je serais curieuse de voir combien de personnes sont revenues avec la COVID», a dit Mme Guillemette.

Il ne faut pas oublier que ceux qui seraient tentés de s’évader pendant les Fêtes devront respecter des règles strictes à leur retour, notamment une quarantaine ou un isolement de 14 jours.