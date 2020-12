Recommandations à la DPJ: «On a besoin de vous»

La directrice régionale de la DPJ du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Assunta Gallo, a livré un cri du cœur en faveur des travailleurs de la DPJ, qui sont selon elle jugés trop sévèrement par l’opinion publique.

«On ne fait jamais de bien dans les yeux du public. À un moment donné, ça devient lourd à porter. On doit être sensibilisé à ce qui s’accomplit de bien aussi. Quand on parle de la DPJ dans les médias, c’est toujours lorsqu’il y a une tragédie», a-t-elle soulevé.

Cette dernière cosignait avec les autres directeurs régionaux de l’organisme une lettre ouverte affirmant accueillir «très favorablement» les recommandations émises par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

«Nous, comme DPJ, on a besoin de vous comme société; on a besoin des médias pour donner le portrait juste de ce que nous faisons à la protection de la jeunesse. Nos intervenants travaillent très fort et font de leur mieux», a-t-elle plaidé.