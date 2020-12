Sur l’App Store, voici les applications et jeux les plus populaires

Apple présente les meilleures applications de sa boutique AppStore qui ont remporté la faveur du public de tous les âges et qui sont récompensées pour leur impact culturel, leur utilité et leur importance.

Cette année n’étant pas comme les autres, il n’est pas surprenant de voir apparaître des applications qui ont facilité l’adaptation des gens à la nouvelle normalisation.

Devinez quelle application trône au sommet cette année ? Nulle autre que Zoom ! L’appli de vidéoconférence s’est retrouvée dans presque tous les appareils, non seulement au Canada, mais aussi chez nos voisins et ailleurs dans le monde.

Pas très loin, en deuxième position, la présence de l’appli TikTok qui connaissait un énorme succès sous le nom de Douyin en Chine ne surprend pas non plus. La possibilité de produire de courtes vidéos où l’on danse jusqu’à 60 secondes n’a pas mis de temps à prendre racine chez les jeunes.

En troisième position, l’appli Disney+ s’est vite taillé une place pour prendre des parts dans le juteux et très convoité marché de la diffusion en continu (le fameux streaming) à côté des Netflix, Prime Video et Apple TV+. Celle-ci a également remporté l’appli de l’année sur la plateforme Apple TV.

Among Us!

Bien que disponible qu’en anglais, le jeu Among Us! pour iPad et iPhone figure en tête du classement des jeux gratuits.

En ligne ou sur votre WiFi local, de 4 à 10 joueurs préparent leur vaisseau spatial pour le départ, mais un imposteur est déterminé à éliminer tous les joueurs. Alors les membres d’équipage peuvent gagner en accomplissant toutes les tâches ou en découvrant l’imposteur à bord. Ce dernier peut utiliser le sabotage pour semer le chaos et avoir de meilleurs alibis dans sa ronde meurtrière.

En deuxième position, on retrouve le jeu Brain Out et, en troisième, le concurrent de Fortnite, Call of Duty : Mobile (Battle Royale, Sniper 5v5), d’Activision, qui a ravi les amateurs de cette populaire franchise.

Un mot sur les deux jeux payants les plus demandés; Minecraft et Plague inc. Le premier propose d’explorer des mondes infinis et de tout construire, de la plus simple maison jusqu’au plus grand des châteaux.

Difficile de ne pas faire de rapprochement avec l’actuelle pandémie. Dans Plague Inc., vous devez propager un virus, élaborer des stratégies et des simulations terrifiantes. Mais l’humanité ne se laissera pas vaincre aussi facilement. À vous d’user d’imagination.

Liste des applis les plus populaires

Liste des jeux les plus populaires

Les livres les plus populaires sur la boutique Apple (en français)

Consent; Vanessa Springora Em; Kim Thùy Comment devenir antiraciste; Ibram X. Kendi La Source; Félix Séguin, Éric Thibault Civière 41; Catherine Cloutier-Charrette Brasiers; Marc Ménard La vie rêvée des chaussettes orphelines; Marie Vareille La Mort ou la gloire, Nicholas Eames; Olivier Debernard Deux fleurs en hiver; Delphine Pessin Petit étrange; Fred Caron

Les livres audio les plus populaires au Canada (en français)