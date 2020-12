Une bonne chose de réglée

Dans le contrat qui nous liait à François Legault concernant les partys de Noël, il y avait une tonne de petits caractères. Et, écoutant le gros bon sens, le PM s’en est servi pour le résilier.

Y en aura pas, de set carré

On n’a pas annulé Noël. On a juste mis sur pause les festivités en dehors de notre bulle immédiate. Et si beaucoup d’entre nous accueillent cette nouvelle avec une certaine déception, force est d’admettre qu’il y a une couple d’affaires qui ne me manqueront pas.

Je ne serai pas fâchée de ne pas m’obstiner avec mon mononcle Tancrède qui, un peu chaudaille sur les bords, s’évertuera à me convaincre que la COVID, c’est pas si grave que ça, que je peux l’enlever, mon masque, parce que de toute façon, le dix onces de gin qu’il vient de siroter va tuer tous les microbes.

Je n’aurai pas à éviter tous les sujets potentiellement explosifs (c’est-tu moi, où il y en a plus qu’avant ?) et de me taper la diatribe verbale de ma cousine simili woke qui essaie de m’expliquer en postillonnant le concept de racisme systémique (c’est une blague, c’est moi cette cousine-là).

Merci, mais non merci

Pas besoin de feindre d’adorer la patente laitte, inutile pis fabriquée en Chine qu’on m’aura offerte pendant l’échange de cadeaux. Pis hey, on va se le dire, ajouter une twist supplémentaire en permettant au monde de se voler leur cadeau, c’est non. C’est juste plus long pis personne la veut, ton huile d’olive infusée au romarin (donnez-moi des bons d’achat dans une librairie ou à la SAQ, merci).

Adieu centres de table kitch, enfants ingrats qui se dépêchent d’ouvrir leurs cadeaux avant de passer à autre chose. Au diable bulles de bain puantes et autres cadeaux d’hôtesse achetés à la va-vite. À tout ça on dit : à la prochaine fois.