Une loterie qui fera de nombreux heureux gagnants!

La Fondation du CHU de Québec vient tout juste de lancer la première édition numérique de sa loterie philanthropique Heureux Gagnants. En place depuis maintenant 15 ans, celle-ci offre la possibilité de gagner des prix alléchants tout en appuyant la Fondation du CHU de Québec. En prenant part à la loterie présentée cette année par La Capitale Assurance et services financiers, Restos Plaisirs et Voyages Laurier Du Vallon, les participants courent la chance de remporter l’un des 155 prix totalisant plus de 180 000 $, dont deux grands prix d’une valeur de 15 000 $ et de 10 000 $ respectivement. Mentionnons que plus de 75 vendeurs bénévoles s’impliquent au succès de cette loterie-bénéfice, laquelle s’adresse aux employés du CHU de Québec-Université Laval (CHU) ainsi qu’au grand public. Les fonds récoltés sont entièrement consacrés au financement de projets émanant des équipes de soins et de recherche des cinq hôpitaux du CHU afin d’améliorer la santé de milliers de personnes d’ici. Pour acheter votre billet numérique dès aujourd’hui : heureuxgagnants.org