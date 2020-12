COVID-19: une partie du Bas-Saint-Laurent bascule en zone rouge

À quelques semaines de Noël, plusieurs secteurs de l’est de la région du Bas-Saint-Laurent basculent en zone rouge.

Les résidents de Rimouski-Neigette, de La Mitis, de La Matanie et de La Matapédia ne pourront donc pas, si la situation demeure inchangée, se rassembler durant la période des Fêtes, eux qui basculeront en alerte maximale à compter de lundi.

«La situation a évolué rapidement dans ces secteurs, rendant plus fragile la capacité d’accueil du système hospitalier régional. C’est pourquoi cette décision nous semble la plus appropriée en raison des risques réels encourus», a indiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, par communiqué.

Les mesures sanitaires associées à la zone rouge concernant les milieux scolaire et sportif entreront en vigueur le 9 décembre.

La santé publique du Bas-Saint-Laurent fera le point en conférence de presse vendredi après-midi.