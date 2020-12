Ciné nostalgie: les 15 ans de «Souvenirs de Brokeback Mountain»

Certaines histoires d’amour ne s’oublient pas. «Souvenirs de Brokeback Mountain», de Ang Lee avec Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams et Anne Hathaway, est de celles-là.

Sorti le 9 décembre 2005 sur les écrans nord-américains, le long métrage adapté de la nouvelle éponyme d’Annie Proulx raconte l’histoire des cow-boys Ennis (Heath Ledger) et Jack (Jake Gyllenhaal) qui tombent amoureux l’un de l’autre sans pour autant vivre leur homosexualité. Succès au box-office avec des recettes de 178,1 millions $ US pour un budget de production de 14 millions $ US, «Souvenirs de Brokeback Mountain» a pris l’affiche il y a 15 ans, l’occasion de découvrir l’envers du décor en faits inusités.

- En 1997, la scénariste et productrice Diana Ossana a convaincu le coscénariste Larry McMurty de lire la nouvelle d’Annie Proulx et d’en acquérir les droits avec elle. L’écrivaine a accepté de céder les droits cinématographiques même si elle ne voyait aucun potentiel à sa nouvelle. Le duo a ensuite écrit le scénario en trois mois.

- Gus Van Sant devait réaliser le long métrage et avait choisi... Matt Damon et Joaquin Phoenix! Finalement, il a travaillé sur «Milk» avec Sean Penn. Le patron de Focus Features, James Schamus, a montré le scénario à Ang Lee en 2001, mais ce n’est qu’après «Hulk» que ce dernier s’est souvenu de «Souvenirs de Brokeback Mountain».

- Bon nombre d’acteurs ont été approchés et ont tous refusé en raison de l’homosexualité des personnages. Parmi ceux-ci, mentionnons Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Ryan Phillippe. Ce sont Diana Ossana et Larry McMurty qui ont suggéré Heath Ledger qui ne plaisait par contre pas aux studios. Jake Gyllenhaal a été intéressé par le rôle dès qu’on le lui a proposé, notamment parce qu’il souhaitait travailler avec Ang Lee et son ami Heath Ledger.

- Pour obtenir le rôle de Lureen, la femme de Jack, Anne Hathaway a menti en disant qu’elle pratiquait l’équitation. Quant à Michelle Williams, elle a convaincu Ang Lee de lui donner le rôle d’Alma, la femme d’Ennis, en lui expliquant que le lieu dans lequel quelqu’un grandit influence sa psychologie... et qu’elle avait grandi au Montana, donc était à même de comprendre Alma.

- Michelle Williams et Heath Ledger sont tombés amoureux l’un de l’autre pendant le tournage. Fait amusant, l’actrice a demandé à sa flamme et à Jake Gyllenhaal de s’embrasser devant elle afin de comprendre ce que son personnage pouvait ressentir.

- La scène durant laquelle Heath Ledger saute nu dans un lac est incluse, sans censure, dans la version européenne du long métrage. Jake Gyllenhaal, qui rejoint Heath Ledger, a été doublé par un cascadeur.

- Les moutons ont posé de sérieux problèmes à Ang Lee. En effet, le cinéaste a dû abandonner l’idée de les faire boire à une rivière après que le troupeau ait refusé maintes fois, les moutons ne buvant que dans de l’eau immobile. Seuls 700 moutons ont été utilisés par la production; les 2000 autres ont été créés par effets spéciaux.

- Le match de football diffusé à la télévision lors du repas de Thanksgiving de Jack est la partie de 1970 qui a opposé les Alouettes de Montréal aux Eskimos d’Edmonton.

- Les scènes se déroulant le 4 juillet ont été tournées à Fort Macleod, en Alberta. Afin de motiver les figurants, la production leur a demandé d’imaginer que les Flames de Calgary venaient de gagner la coupe Stanley.

- La presque totalité de «Souvenirs de Brokeback Mountain» a été tournée sur 20 mètres de route!

- Kate Mara a confié qu’elle avait peur d’incarner la fille de Heath Ledger parce qu’elle n’avait pas l’air assez jeune. En effet, les deux acteurs n’avaient que... quatre ans de différence!

- Le film a été interdit en Chine, pays où l’homosexualité est taboue.

- Le long métrage a été nommé huit fois aux Oscars et a remporté trois statuettes, dont celle de la meilleure réalisation.