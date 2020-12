Conférence nationale de la NFL: un drôle de suspense dans la division Est

La division Est de la conférence Nationale est en voie de devenir la pire de l’histoire. Elle couronnera un champion médiocre et pourtant, il y a une curiosité évidente quant à savoir quel club parmi Washington, les Giants, les Eagles et les Cowboys passera en séries. Même si le suspense est risible, cette loufoque course a au moins le mérite d'être fascinante.

Actuellement, les Giants occupent la tête en vertu de leur fiche de 4-7. Un dossier identique à celui de l’équipe de Washington, mais le premier rang leur est conféré puisqu’ils ont balayé leur série de deux matchs contre leurs rivaux de division.

Suivent ensuite les Eagles (3-7-1) en déroute et les Cowboys (3-8), encore plus mal pris.

Plusieurs crient à l’injustice, actuellement, en raison du format des séries qui assure une participation à tout champion de division, peu importe sa fiche. Il faut dire toutefois qu’une telle situation se produit rarement. Inutile de tout chambouler dans ce contexte, sauf qu’il y aurait matière à réfléchir sérieusement à l’idée d’octroyer un match local en éliminatoires à ces champions de pacotille.

Dans l’histoire, seulement deux équipes ont remporté leur division malgré une fiche déficitaire, soit les Panthers de 2014 (7-8-1) et les Seahawks de 2010 (7-9).

Dans un élan de pathétisme encore plus flagrant, les quatre équipes de la fameuse NFC East se méritent. Les Giants et Washington ont chacun remporté trois matchs au sein de leur division. C’est donc dire qu’en dehors de la mollesse historique de celle-ci, ils ne revendiquent qu’une victoire. Les Eagles ont aussi été chercher une seule victoire à l’extérieur de l’Est, contre deux pour les Cowboys. «Une chance qu’on s’a», susurrerait avec ravissement Jean-Pierre Ferland...

Qui l’emportera

Une question existentielle demeure dans ce scénario de mauvais film de série B. Qui donc l’emportera?

Les Giants risquent d’être privés de leur quart-arrière Daniel Jones pour un court moment. L’équipe hérite d’un calendrier plutôt ardu (Seahawks, Cardinals, Browns, Ravens, Cowboys). En leur donnant une victoire dans le lot, notre boule de cristal voit une fiche de 5-11.

Washington semble s’en tirer un peu mieux avec une portion de calendrier difficile incluant les Steelers, les 49ers et les Seahawks, puis une partie plus facile avec les Panthers et les Eagles. Donnons-leur gain de cause face aux Panthers et aux Eagles, pour une fiche de 6-10.

Les Eagles semblent dans un profond bourbier avec les Packers, Saints, Cardinals, Cowboys et Washington au menu. Comment imaginer plus qu’une victoire, pour un rendement de 4-11-1?

Enfin, les Cowboys se frotteront aux Ravens, aux Bengals, aux 49ers, aux Eagles et aux Giants. Même en se montrant généreux avec deux victoires (on en doute), cela leur octroierait un dossier de 5-11.

Donc, Washington, champion à 6-10? Ne vous étouffez pas dans votre café, c’est une possibilité bien réelle!

De minces espoirs

Évidemment, il ne s’agit que d’un estimé et la science infuse n’existe pas au chapitre des prédictions. N’empêche que les perspectives à court terme s’annoncent sombres pour les quatre rivaux de cette division.

Mais bon... puisque l’esprit des Fêtes est déjà sérieusement plombé par les plus récentes annonces gouvernementales concernant l’interdiction de rassemblements, cette chronique doit apporter une lueur d’espoir aux partisans échaudés de ces équipes.

Sachez que depuis 2002, quatre clubs ont remporté leur division malgré une fiche déficitaire ou de ,500. Ces quatre clubs ont ensuite gagné leur duel éliminatoire de première ronde. Le rayon des bonnes nouvelles, c’est dans ces pages...

PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 13

DIMANCHE

MES CHOIX

Cleveland au Tennessee (13h) TITANS

Las Vegas à NY Jets (13h) RAIDERS

Jacksonville au Minnesota (13h) VIKINGS

Cincinnati à Miami (13h) DOLPHINS

Indianapolis à Houston (13h) COLTS

Detroit à Chicago (13h) LIONS

La Nouvelle-Orléans à Atlanta (13h) SAINTS

NY Giants à Seattle (16h05) SEAHAWKS

LA Rams en Arizona (16h05) RAMS

Nouvelle-Angleterre à LA Chargers (16h25) PATRIOTS

Philadelphie à Green Bay (16h25) PACKERS

Denver à Kansas City (20h20) CHIEFS

LUNDI

MES CHOIX

Washington à Pittsburgh (17h) STEELERS

Buffalo à San Francisco (Arizona) (20h15) BILLS

MARDI

MON CHOIX

Dallas à Baltimore (20h05) BALTIMORE

*Équipes en congé: Buccaneers, Panthers

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 12 en 16 (75%)

TOTAL CETTE SAISON: 118 en 177 (66,7%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Browns de Cleveland (8-3) vs Titans du Tennessee (8-3)

GUERRE AU SOL

S’il y a un match qui peut mettre le métier de porteur de ballon en valeur, c’est bien celui-là. Les Browns sont premiers au sol avec leur tandem Chubb et Hunt. Les Titans sont troisièmes avec le one man show Derrick Henry. Si les deux équipes doivent toutefois se résorber à passer, Ryan Tannehill connaît une autre bonne saison avec les Titans, tandis que Baker Mayfield continue de laisser planer le doute à son sujet. Après plusieurs adversaires douillets, les Browns pourraient retomber sur terre.

Titans par 7

Raiders de Las Vegas (6-5) vs Jets de New York (0-11)

RETOUR À LA NORMALE

Il faut parfois prendre un match comme une simple anomalie et l’oublier au plus vite. Il n’y a pas d’autre façon d’expliquer la débarque monumentale des Raiders face aux Falcons. Pour se replacer les idées, rien de tel que les Jets. Derek Carr vient de connaître un match de quatre revirements, ce qui est très atypique. Il ne faut pas y voir une tendance. Et même si ça devait se répéter, les Jets seraient incapables d’en tirer profit. Les Raiders, avec ou sans Josh Jacobs, auront le couteau entre les dents.

Raiders par 13

Jaguars de Jacksonville (1-10) vs Vikings du Minnesota (5-6)

MATCH PIÈGE

D’accord, les Jaguars perdent à l’infini, mais trois de leurs quatre dernières défaites ont été encaissées par des écarts de trois points ou moins. Interdit pour les Vikings de les regarder de haut, surtout qu’ils ont été surpris par les Cowboys de la même façon il y a deux semaines. Sur papier toutefois, difficile de voir comment la défensive généreuse des Jaguars peut freiner l’arsenal des Vikings. Cette unité donne 279,5 verges par la passe et 136,2 au sol en moyenne chaque semaine. Dalvin Cook s’amusera.

Vikings par 6

Bengals de Cincinnati (2-8-1) vs Dolphins de Miami (7-4)

PAS D’ATTAQUE

Chez les Dolphins, Tua Tagovailoa demeure un cas incertain. L’équipe doit s’assurer de le faire jouer seulement si sa blessure au pouce est à 100% guérie, question de ne pas le mettre à risque et miner sa confiance. C’est la défensive qui va prendre ce match en main de toute façon, contre l’offensive des Bengals, qui ne menace personne sans Joe Burrow et Joe Mixon. Les Dolphins ne concèdent que 20,2 points par match et créent des pelletées de revirements.

Dolphins par 8

Colts d’Indianapolis (7-4) vs Texans de Houston (4-7)

DES PERTES QUI FONT MAL

Les Texans jouent mieux par les temps qui court avec un Deshaun Watson en feu. Ils seront toutefois privés du receveur Will Fuller pour le reste de la saison en raison d’une violation de la politique antidopage. Cette perte enlève à l’attaque sa plus grande menace. En défensive, le demi de coin Bradley Roby est dans la même situation. Les Colts ont des blessés sur la ligne offensive. Le porteur Jonathan Taylor sera en uniforme et sera l’arme principale face aux Texans.

Colts par 2

Lions de Detroit (4-7) vs Bears de Chicago (5-6)

VENT DE FRAÎCHEUR

Voilà deux équipes qui ne donnent clairement pas envie de miser sa chemise. L’offensive des Bears est au neutre et Mitchell Trubisky a commis trois revirements à son dernier départ. Chez les Lions, c’est la débandade, mais les joueurs voulaient la peau de l’entraîneur Matt Patricia et c’est fait. Possible que cette amertume se transforme en positivisme à court terme. Parlez-en aux Texans et aux Falcons, qui ont pris la même route plus tôt cette saison.

Lions par 1

Saints de La Nouvelle-Orléans (9-2) vs Falcons d’Atlanta (4-7)

POSITION À SURVEILLER

Les Saints ont hérité d’une victoire sur un plateau d’argent à Denver, contre une équipe privée de tous ses quarts-arrières. Le quart des Saints Taysom Hill a mal paru malgré la victoire et c’est à se demander si Sean Payton pourrait réfléchir à se tourner vers Jameis Winston si l’attaque aérienne ne lève pas davantage. Toutefois, l’offensive a brillé avec des récoltes de 166 et 229 verges au sol lors des deux derniers matchs. Les Falcons seront exploités en ce sens.

Saints par 4

Giants de New York (4-7) vs Seahawks de Seattle (8-3)

DÉFI INSURMONTABLE

Les Giants pourraient être privés de leur quart-arrière Daniel Jones. En relève, Colt McCoy est un joueur adéquat, mais difficile d’espérer un miracle, lui qui montre un piètre dossier de 7-21 en carrière. Même avec Jones, les Giants sont 30e dans la NFL pour ce qui est des points marqués. La défensive des Seahawks prend du mieux avec 16 sacs du quart à ses trois derniers matchs. Les Seahawks sont aussi l’unique équipe de la conférence à n’avoir perdu aucun match à la maison.

Seahawks par 11

Rams de Los Angeles (7-4) vs Cardinals de l’Arizona (6-5)

DUEL CRITIQUE

Duel de haute importance dans la division Ouest! Les Cardinals semblent en déroute avec une victoire à leurs quatre derniers matchs et cette victoire a été obtenue sur un «Hail Mary» face aux Bills. Ça frôle la catastrophe. Depuis que Sean McVay est à la barre des Rams, son équipe est invaincue en six duels face aux Cardinals et elle a marqué chaque fois au moins 31 points. La défensive des Cards ne semble pas trouver de solution et Kyler Murray est embêté par sa blessure à l’épaule.

Rams par 5

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (5-6) vs Chargers de Los Angeles (3-8)

UNE RECRUE AU MENU

Même si le quart-arrière recrue Justin Herbert joue du gros football depuis ses débuts, les Chargers gèrent très mal leurs efforts et le cadran au quatrième quart. Rien de pire que d’affronter un entraîneur qui est le maître dans cette situation. Surtout que Bill Belichick a le don d’ensorceler les quarts-arrières débutants. Face aux pivots recrues, sa fiche en carrière ne ment pas, à 20 victoires contre six défaites. L’attaque des Patriots demeure un gros point faible, mais Belichick neutralisera Herbert.

Patriots par 4

Eagles de Philadelphie (3-7-1) vs Packers de Green Bay (8-3)

RIEN NE VA PLUS

Il ne semble plus y avoir de solution pour les Eagles. Carson Wentz joue tristement mal, mais si Doug Pederson s’obstine à ne pas le remplacer par Jalen Hurts, c’est probablement parce qu’il n’aime pas ce qu’il voit à l’entraînement. Les receveurs n’aident en rien et la ligne offensive éprouve toujours des ennuis. Soudainement, l’entraîneur-chef adulé il y a trois ans semble sur un siège éjectable. Ainsi va la vie à Philadelphie.

Packers par 7

Broncos de Denver (4-7) vs Chiefs de Kansas City (10-1)

RETOUR À LA DOMINATION?

À leurs trois derniers matchs, les Chiefs n’ont pas gagné par une marge de plus de quatre points. Est-ce le moment de renouer avec les bons vieux pique-niques offensifs auxquels les Chiefs nous ont habitués? En carrière face aux Broncos, Patrick Mahomes est invaincu en six matchs. Les trois dernières victoires ont été acquises par 27, 20 et 24 points. Les Broncos souffrent contre le jeu au sol (131,3 verges par match). Clyde Edwards-Helaire et Le’Veon Bell seront mis à contribution.

Chiefs par 10

Équipe de Washington (4-7) vs Steelers de Pittsburgh (10-0)

PRÊTS À FRAPPER LE MUR?

Il n’y a peut-être pas de nom à Washington, mais ça commence à ressembler à une vraie équipe. La défensive poursuit son travail impressionnant. Alex Smith est efficace au poste de quart. Le receveur Terry McLaurin fonctionne avec n’importe qui et il faut maintenant mieux l’épauler. Le porteur Antonio Gibson s’anime. Tout ça est vrai, mais affronter les Steelers et faire fonctionner tout ce beau monde, c’est un autre paire de manches que de le faire contre Dallas et Cincinnati.

Steelers par 13

Bills de Buffalo (8-3) vs 49ers de San Francisco (5-6)

EN ARIZONA

Les 49ers sont transférés temporairement en Arizona en raison des restrictions entourant la COVID-19 à Santa Clara, où ils évoluent normalement. Leur fiche à la maison n’était que de 1-4, mais c’est quand même un bouleversement dans les habitudes de travail. Tranquillement, plusieurs blessés reprennent leur place, mais la défensive a éprouvé des ennuis, cette saison, face à des quarts-arrières mobiles comme Russell Wilson et Kyler Murray. Josh Allen, des Bills, peut aussi faire des ravages.

Bills par 6

Cowboys de Dallas (3-8) vs Ravens de Baltimore (6-4)

QUELS RAVENS?

Pour leur duel de mercredi dernier face aux Steelers, les Ravens ont dû activer 10 joueurs de leur équipe de réserve, pour combler les pertes occasionnées par la COVID-19. Face aux Cowboys, une partie de leur équipe régulière devrait être de retour, mais Lamar Jackson demeure un cas incertain. De toute manière, de la façon dont les Cowboys jouent et dont ils sont dirigés par les temps qui courent, une moitié d’équipe devrait suffire. Il est inconcevable de produire si peu avec autant d’armes à l’attaque.