COVID-19: les désinfectants courants pourraient être nocifs

Si le nettoyage des surfaces peut contribuer à diminuer le risque d’infection à la COVID-19, une nouvelle étude a démontré que les solutions chimiques utilisées dans les produits désinfectants pourraient également mettre la santé en danger.

«Il existe de nombreux produits de nettoyage ou de désinfection qui présentent des effets nocifs potentiels, surtout s’ils sont beaucoup utilisés ou mal utilisés», a indiqué en entrevue à Global News Jeffrey Siegel, professeur de génie civil à l’Université de Toronto.

Une nouvelle étude publiée cette semaine dans la revue «Environnemental Science & Technology» a démontré que des niveaux élevés de peroxyde d’hydrogène se trouvaient en suspension dans l’air après l’utilisation de certains désinfectants.

«Les niveaux que nous avons observés dans l’air étaient beaucoup plus élevés que prévu et ils se rapprochaient parfois de ce que nous considérons comme la limite d’exposition à long terme», a expliqué au média Tara Kahan, professeure agrégée à l’Université de Saskatchewan et co-auteur de l’article.

Le peroxyde d’hydrogène est souvent utilisé comme substitut de l’eau de javel et peut provoquer une irritation des yeux, du nez, de la gorge ou encore de la peau, ont fait savoir les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains.

«Maintenant, avec le nettoyage qui a lieu beaucoup plus fréquemment et souvent sans formation appropriée en matière de sécurité... ce risque est amplifié et nous devrions nous inquiéter», a également ajouté la professeure.

Santé Canada avait signalé en mai dernier que le nombre d’empoisonnements accidentels avait augmenté par rapport au début de la pandémie.

Ces accidents comprenaient notamment des intoxications par exposition à des agents de blanchiment, des désinfectants ainsi que des gaz de chlore et de chloramine, a précisé Global News.