CAREAU, Gaston



De Prévert (Beloeil), le 1er décembre 2020, à l'âge de 90 ans, nous quittait Gaston Careau, laissant dans le deuil ses fils Pierre et Michel, ses filles Diane et Élaine, leurs conjoints, leurs enfants et leurs petits-enfants ainsi que sa soeur Suzanne, parents et amis.Nous avons été profondément touchés par tous les témoignages de sympathie que nous avons reçus et nous vous prions d'agréer notre profonde reconnaissance.