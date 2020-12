Jeu-questionnaire: à vous de jouer

a) Bobby et Dennis Hull

b) Brian et Joe Mullen

c) Daniel et Henrik Sedin

d) Peter et Anton Stastny

Appelé en relève à Cam Ward, qui avait donné six buts, Murphy a réussi deux arrêts avant d’être retiré par les Hurricanes au profit d’un sixième attaquant. Le score étant 6 à 4, les adversaires ont ajouté un septième but dans un filet désert. Mais la Caroline a marqué à deux occasions en toute fin de match, dans un revers de 7 à 6. Comme Murphy était le gardien titulaire lors du but gagnant (le 7e), il fut débité de la défaite.