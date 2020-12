La COVID-19 prive Sainte-Brigitte-de-Laval de ses premiers répondants

Tout le monde a dû s’adapter lorsque la COVID-19 a explosé au Québec. C’est le cas des premiers répondants, lesquels ont dû changer leurs façons de faire.

Alors que les villes ont eu l’autorisation de revenir à l'ancienne codification dès le mois de mai, ça n’a pas été le cas pour la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval, dans la région de Québec.

Ces mesures ont d’ailleurs causé de sérieux délais à deux personnes, qui ont récemment eu besoin d’une aide d’urgence.

Ainsi, les premiers répondants de Sainte-Brigitte-de-Laval sont uniquement déployés lorsque des vies sont en danger.

Une mère de famille a été boudée par les premiers répondants, jeudi dernier, lorsque son bébé de 11 mois a subi un malaise. Victime de convulsions, l’enfant a reçu de l’aide 30 minutes plus tard grâce à l’arrivée d’une ambulance, alors que les premiers répondants ne se sont jamais déplacés.

Les citoyens ne comprennent pas la décision de la municipalité de ne pas revenir à l’ancienne codification.

«On est dans une situation d’urgence et on entend dire: les premiers répondants que vous payez via vos taxes ne viennent pas chez vous, car il y a la COVID», a lancé samedi le père de famille François-Charles Simard.

«Est-ce qu’on peut vivre dans un monde civilisé?», a-t-il ensuite demandé.

«Je comprends le risque de la COVID-19, mais, présentement, ne pas avoir de soins d’urgence, ils nous exposent à un risque plus important que la COVID-19», a ajouté une autre citoyenne de l’endroit, Patricia Paradis, en entrevue avec TVA Nouvelles.