La SNAP Québec félicite la décision du gouvernement Legault pour la protection du territoire

La Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) a salué samedi matin la décision du gouvernement québécois concernant la protection de huit nouvelles aires au nord du Nunavik.

• À lire aussi: Nouvelles aires protégées au Nord et des vœux pour le Sud

La SNAP Québec a notamment reconnu le travail mené par les communautés autochtones de la Nation naskapie de Kawawachikamach, de la Société Makivik, de l’Administration régionale Kativik (ARK) ainsi que du gouvernement de la Nation crie.

«Il faut aujourd’hui applaudir non seulement un résultat concret pour la protection du territoire, mais également le chemin qui a été emprunté pour y parvenir», a déclaré dans un communiqué Alain Branchaud, directeur général de la SNAP Québec.

L’organisme à but non lucratif dédié à la protection de la nature a annoncé se réjouir particulièrement des agrandissements qui seront prévus à l’aire protégée de la rivière George et au parc national de Tursujuq, ainsi que la protection du site de Mushuau-nipi.

Alors que le gouvernement Legault a soutenu qu’il atteindra la cible de protection de 17 % du territoire québécois d’ici la fin de l’année, ses ambitions sont plus limitées au sud par l’industrie forestière.

La SNAP Québec a cependant indiqué qu’elle attendra de prendre connaissance des détails du plan gouvernemental concernant la préservation d’une partie des monts Chic-Chocs dans la réserve faunique de Matane.