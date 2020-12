Les taux sur les bons du Trésor montent, un signe d’optimisme envers l’économie?

Les rendements sur les bons du Trésor américain sont à la hausse après avoir stagné au plus bas depuis mars avec l’épidémie, une évolution qui suggère un optimisme des marchés envers une reprise économique aux États-Unis.

Les taux sur les obligations à 10 ans ont grimpé vendredi, atteignant leur plus haut niveau depuis le début de l’épidémie de la COVID-19. La crise sanitaire a provoqué un lot de restrictions de l’activité et un ralentissement de la première économie mondiale.

À 0,98% en début de séance vendredi, les taux se sont rapprochés de la barre symbolique des 1%, qui n’a pas été atteinte depuis mars. «C’est une bonne chose pour les marchés financiers et cela indique une grande confiance dans le redressement de l’économie américaine l’année prochaine», a indiqué David Kotok, de Cumberland Advisors.

En février, ces taux à 10 ans, qui influencent le coût des crédits aux entreprises et ceux des prêts immobiliers, s’élevaient à environ 1,60%. Fin juillet, ils étaient tombés à un plus bas historique, à moins de 0,53%.

Les rendements sur les bons du Trésor évoluent dans le sens inverse de leur prix. Quand la demande est forte pour ces titres, leur prix monte et leurs taux baissent. Quand les investisseurs, tels les compagnies d’assurances ou les fonds de pension, vendent leurs bons, le prix baisse et le rendement monte.

Pour Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services, actuellement «lorsque l’on voit les taux monter, c’est l’idée que les choses vont aller mieux demain. Ce n’est pas forcément une reprise de l’inflation», vu que celle-ci reste quasi-inexistante, à part dans l’immobilier.

Alors que les taux à 10 ans ont fébrilement hésité à franchir cette barre des 1% ces derniers jours, «on assiste à une lutte entre les pessimistes et les optimistes», ajoute le spécialiste.

«Il y a ceux qui disent que l’on risque d’avoir une récession l’année prochaine», alors les taux baissent parce que ces investisseurs se réfugient vers les obligations, des actifs sûrs. «Et il y a ceux qui pensent que l’activité va se reprendre, ils vendent des bons dont les taux augmentent», a expliqué l’expert à l’AFP.

Vaccin et plan d’aide

Cette fin de semaine, les rendements se sont résolument orientés à la hausse, de concert avec les actions, «pour deux raisons», ajoute Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

«L’idée qu’un vaccin puisse être approuvé très prochainement est de toute évidence une très bonne nouvelle pour l’économie dans les six à neuf mois à venir», indique-t-il.

«L’autre chose importante est que le Congrès pourrait approuver un nouveau plan de soutien à l’économie de 908 milliards de dollars, voire plus, et cela sera financé par l’émission de bons» de la part du Trésor américain. «Plus il y a d’offre, plus il y a pression sur les prix et les taux montent, voilà ce qui arrive», a conclu ce stratège de portefeuille pour Ventura.

Républicains et démocrates négocient au Congrès pour une nouvelle aide aux Américains après des mois d’impasse pendant la campagne électorale.

Franchir la barre de 1% pour les rendements à 10 ans sera assurément une étape psychologique importante, mais qui, selon les analystes interrogés, n’aura guère d’incidence à ce stade sur la santé de l’économie.

D’ordinaire, des taux plus forts ont tendance à ralentir la croissance en renchérissant le coût des crédits, un scénario peu probable par les temps qui courent.

«On part de si bas qu’il faudrait une hausse plus conséquente pour affecter l’économie. Même si on grimpait à 1,5% sur les rendements des bons à 10 ans, c’est encore bas» pour avoir un impact négatif sur le marché immobilier et les crédits hypothécaires ou sur les obligations d’entreprises, dit Tom Cahill.

Les investisseurs ne craignent pas non plus que les taux ne s’emballent, comptant sur la Banque centrale (Fed), dont les taux d’intérêt au jour le jour sont maintenus entre 0% et 0,25% depuis le début de l’épidémie.

«On sait que la Fed va rester accommodante et acheter des bons pour maintenir les taux longs le plus bas possible», estime Gregori Volokhine.