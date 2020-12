Lightspeed plus vulnérable à une prise de contrôle

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

L’entreprise élimine ses multivotantes

Le jeune fleuron québécois Lightspeed, qui vaut plus de 7 milliards $ en Bourse, est devenu plus vulnérable à une prise de contrôle hostile, cette semaine. Pour financer l’acquisition de l’Américaine Upserve, au coût de 553 M$, Lightspeed émettra près de six millions d’actions, ce qui l’obligera à éliminer ses actions à droits de vote multiples. Jusqu’ici, le fondateur de Lightspeed, Dax Dasilva, et la Caisse de dépôt contrôlaient l’entreprise grâce à ces actions.

Deux dirigeants vendent du CGI

Peu de temps après le fondateur de CGI, Serge Godin, deux dirigeants ont à leur tour vendu des actions de la multinationale québécoise, la semaine dernière. Le chef des affaires juridiques, Benoit Dubé, a fait un gain d’un peu plus de 2 M$ en exerçant des options d’achat d’actions tandis que le chef de la direction financière, François Boulanger, a réalisé un profit de près de 1,9 M$ de la même façon.

Ils misent sur le haschisch

Le PDG de Neptune Solutions Bien-Être, Michael Cammarata, et le président du conseil d’administration de la firme lavalloise ont acheté ensemble pour près de 275 000 $ d’actions de l’entreprise, le mois dernier. Neptune vient de démarrer, dans son usine de Sherbrooke, la production de haschisch, qui sera vendu en Ontario et en Colombie-Britannique.

Goodfood obtient 46 M$

Marché Goodfood a annoncé cette semaine avoir décroché un nouveau financement de 46 millions $ de la part de Desjardins et d’Investissement Québec. L’entreprise montréalaise de livraison de repas à cuisiner a par ailleurs fait part, jeudi, d’une hausse de 33 % du nombre de ses abonnés actifs au Canada, lequel atteint désormais 306 000.

Des options payantes chez Air Canada

Le contrôleur d’Air Canada, Chris Isford, qui vit à Winnipeg, a empoché la semaine dernière un profit de près de 320 000 $ en exerçant des options du transporteur montréalais. Le titre d’Air Canada a grimpé de plus de 70 % depuis l’annonce du succès du vaccin de Pfizer, il y a près d’un mois.

Un administrateur de Boralex vend

Un administrateur de Boralex, Yves Rheault, a vendu pour près de 200 000 $ d’actions du producteur d’électricité renouvelable, la semaine dernière. Le titre de Boralex a progressé de plus de 60 % cette année.