Ma liste de lecture

Apparemment, on parle beaucoup de listes de lecture cette semaine. Qu’on me permette de proposer la mienne. Dix titres. Ou peut-être un peu plus. Mais pas autant que je ne le souhaiterais.

1) La pensée captive, de Czeslaw Milosz (1954)

Un livre exceptionnel, un chef d’œuvre, en fait, d’un grand écrivain et intellectuel polonais pour décrypter la psychologie et l’attitude des intellectuels lorsqu’ils sont confrontés au totalitarisme. Comment certains intellectuels, par exemple, parviennent-ils à donner des gages au système tout en cultivant à l’abri du regard public une pense critique à son endroit? Quelles sont les conséquences existentielles de ce dédoublement, de cette autocensure? Cet ouvrage pourrait et devrait nous conduire à lire ou relire 1984, le chef d’œuvre de George Orwell.

2) Hiéroglyphes, d’Arthur Koestler (1954)

Dans cet ouvrage autobiographique, Arthur Koestler cherche à comprendre sa propre adhésion au totalitarisme dans sa version communiste, notamment en analysant comment il s’était reprogrammé mentalement pour exclure de ses analyses les faits qui contredisaient les croyances fortes qui le structuraient. On lira aussi, du même auteur, Le zéro et l’infini, qui transpose dans la forme romanesque l’étude quasi-clinique de la psychologie totalitaire.

3) Tous n’étaient pas des anges, de Joseph Kessel (1963)

Kessel, un grand journaliste et un grand écrivain, s’intéresse aux personnages hors-normes, qui ne se laissent pas enfermer dans une case, qui ne se laissent pas non plus réduire aux catégories du bien et du mal. Et à travers tout cela, il nous propose un éloge bouleversant de l’amitié. J’ajoute que l’œuvre de Kessel est un piège. On y entre pour un livre mais on ne veut plus ensuite en sortir.

4) L’enracinement, de Simone Weil (1949)

Simone Weil est une figure tragique de la philosophie française de la première moitié du XXe siècle, dont l’œuvre est traversée par une immense douleur et une quête d’absolu. Dans L’enracinement, elle se donne pour mission de comprendre ce besoin fondamental de l’âme humaine.

5) La compagnie des ombres, de Michel de Jaeghere (2016)

De l’Égypte antique aux temps présents, Michel de Jaeghere, avec une culture époustouflante, et un bonheur d’écriture incomparable, retrace l’histoire du monde en cherchant à découvrir, à travers la diversité des civilisations, certaines permanences anthropologiques, qui structurent la conscience humaine. Exercice d’histoire médiative, ce livre pourrait nous conduire à lire L’écriture du monde, de François Taillandier, un roman explorant les origines de notre civilisation et les conditions qui permettent la conservation et la revitalisation des principes et des œuvres qui en représentent le trésor.

6) Les mémoires d’Outre-tombe, de Chateaubriand (1848)

Je n’ai pas voulu surcharger cette liste des grands classiques, mais je m’en serais voulu de ne pas évoquer ce livre, habité par la tentation crépusculaire, mais dont les dernières lignes, sous le signe de l’espérance chrétienne, nous réconcilient un peu avec notre finitude. Je voyage rarement sans ranger ce bel ouvrage dans mon sac, soit pour en relire des chapitres, soit pour en goûter des pages au hasard.

7) Lionel Groulx, le penseur le plus influent de l’histoire du Québec, de Charles-Philippe Courtois (2017)

Cette biographie du chanoine Groulx devrait être lue par tous ceux qui prétendent parler de cette figure que l’on aime dire controversée mais qui a marqué en profondeur notre conscience historique, en la renouvelant profondément dans les premières décennies du dernier siècle. Comment ne pas être fasciné par le nombre incalculables de sornettes qu’ont pu écrire sur Groulx ceux qui ne l’ont pas lu. À travers ce livre, c’est l’histoire intellectuelle du Québec qui se dévoile. Il nous conduira à la Genèse de la société québécoise, un classique de Fernand Dumont et à la biographie en trois tomes de Jacques Parizeau par Pierre Duchesne. Et peut-aussi aussi La poudrière linguistique de Pierre Godin, qui raconte l’émergence de la question linguistique à la fin des années 1960.

8) Les origines du totalitarisme, de Hannah Arendt (1951)

Hannah Arendt est certainement l’une des figures les plus importantes de la philosophie politique au XXe siècle. Comment comprendre le déploiement du totalitarisme, qui a fait tant de ravages, et qui pourrait encore en faire? De quelle manière la désagrégation sociale et l’anomie moderne contribuent-elles à l’émergence du totalitarisme? Arendt a jeté un regard irremplaçable sur ces questions.

9) Ravelstein, de Saul Bellow (2000)

Saul Bellow, dans ce roman d’amitié, fait le portrait d’un intellectuel maudit et même diabolisé par sa caste et son milieu. Ravelstein place l’étude des grands textes au cœur de son enseignement, car il les croit susceptibles d’éclairer les grandes querelles des temps présents. Ravelstein mène sa vie intellectuelle en créant à la périphérie de l’institution universitaire un séminaire à la fois studieux et rabelaisien. Ceux qui y participent goûtent le plaisir des conversations philosophiquement fécondes, des rires gaulois, des discussions politiques survoltées, des boutades audacieuses - de la vie de l’esprit libérée des interdits mondains, autrement dit.

10) L’empereur de toutes les maladies, de Siddhartha Mukherjee (2011)

La vie intellectuelle et politique n’est pas toute la vie. Jetons un œil ailleurs pour cette dernière recommandation. Dans cet ouvrage qui se présente comme une biographie du cancer, Mukherjee nous permet de mieux comprendre ce fléau qui peut frapper n’importe qui et à n’importe quel âge, de la manière la plus inattendue qui soit, en voyant de quelle manière les sociétés, au fil de l’histoire, ont cherché à le comprendre et le combattre.