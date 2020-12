Aujourd’hui, 5 décembre, à l’occasion de la 35e édition de la Journée internationale des bénévoles, le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) organise de nombreuses initiatives sous le thème «Merci d’illuminer nos vies!» afin de remercier les bénévoles pour leur apport inestimable. Créée par l’Organisation des Nations unies (ONU) en 1985, cette journée se veut une façon de mettre en lumière l’importance du bénévolat dans le monde. Au Québec, environ 2,2 millions de personnes s’impliquent bénévolement, et ce, dans une diversité de secteurs. Grâce à eux, nous avons des activités sportives et de loisir, des événements, des services offerts aux groupes vulnérables, des réponses efficaces aux situations de crise, des jumelages, du mentorat et plusieurs autres formes de bénévolat qui font du Québec une société unique. L’ensemble des initiatives peut être consulté sur le site www.rabq.ca/5decembre.

La fin d’une époque

Adjutor Côté (photo), de l’arrondissement Charlesbourg, à Québec, est décédé le 30 novembre dernier à l’âge de 96 ans. Adjutor a eu une belle carrière de hockeyeur avec les As de Québec à l’âge de 19 ans, alors qu’il gagnait 15$ par semaine, et avec le Saint-François et les Saints de Sherbrooke dans la ligue senior entre les années 1944 et 1954. Le fait saillant de sa carrière se déroula à l’automne 1949, au camp du Canadien, dans un match présaison contre Cincinnati (club-école du Canadien), où il avait marqué cinq buts et obtenu une passe dans une victoire de 8-3 du «gros club». Peu après, il refusait l’offre de Frank Selke (un contrat de 18 000$ pour deux ans) parce qu’il craignait qu’on l’envoie à Dallas, au Texas, et parce que Dick Irvin, le coach du Canadien de l’époque, n’aimait pas trop les hockeyeurs francophones, selon lui. Il est donc retourné à Sherbrooke. Permettez-moi d’offrir mes condoléances à ses deux filles, Lise et Josée, qui avaient été éprouvées par le décès de leur mère (Gabrielle) le 19 janvier 2020, et à toute la famille.

Le petit restaurant du coin

Les plus âgés se souviendront des chansons Le petit restaurant du coin, Il faut se quitter, Un soir de pluie, tous des succès des années 1960-1967 interprétés par le groupe québécois Les Million-Airs. Claude Atkins (photo), né Claude Vézina, originaire de Sillery, chanteur soliste des Million-Airs, est décédé le 29 novembre dernier dans Charlevoix, sa région d’adoption où il faisait toujours de la musique et enseignait le chant. La production totale des Million-Airs, dont la carrière s’est terminée en 1967, comportera cinq 45 tours et un microsillon, dont la chanson Le petit restaurant du coin, qui sera son plus gros vendeur. Mes condoléances à sa conjointe, Madeleine, et à toute la famille.

Anniversaires

Jessica Paré (photo), actrice et chanteuse canadienne connue pour son rôle principal de Megan Draper dans la série Mad Men, 40 ans... Patricia Kass, chanteuse française, 54 ans... Michel Taché, assureur et excellent golfeur du Club Royal Québec. Son âge? 10 au-dessus de la normale... Alain Gagné, ex-capitaine banquet au Fairmont Le Château Frontenac... Andy Kim, chanteur canadien, 74 ans... José Carreras, ténor, 74 ans... Serge Chapleau, caricaturiste, concepteur et producteur, 75 ans.

Disparus

Le 5 décembre 2019: Mors Kochanski (photo), 79 ans, naturaliste, éducateur, instructeur de survie et auteur canadien, spécialiste du milieu forestier boréal... 2018: Dynamite Kid, 60 ans, ancien lutteur britannique qui s’est fait surtout fait connaître aux côtés de son cousin durant sa carrière dans la WWE (The British Bulldogs)... 2017: Johnny Hallyday, 74 ans, chanteur, compositeur et acteur français... 2017: Michel 1er, 96 ans, ex-roi de Roumanie... 2016: Me Stéphane Beaudoin, 48 ans, avocat criminaliste de Québec... 2014: Fabiola, 86 ans, la reine des Belges (1960-1993)... 2013: Nelson Mandela, 95 ans, figure historique de la lutte anti-apartheid... 2012: Dave Brubeck, 91 ans, pianiste de jazz américain... 2010: Don Meredith, 72 ans, ancien quart-arrière des Cowboys de Dallas... 2006: De Verchères Mercier, animateur radio CKCV, CHRC pendant près de 40 ans... 1993: Yves Bérubé, 53 ans, ex-ministre péquiste, élu député dans Matane en 1976... 1987: Simone Quesnel, 76 ans, mezzo-soprano québécoise.