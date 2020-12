Attaque informatique: une filiale de La Capitale Assurance visée

Déjà victime d’une attaque informatique, La Capitale Assurance a vu l’une de ses filiales, l’Unique assurances générales, être aussi ciblée par des pirates.

«L’arrêt immédiat de l’écosystème informatique, incluant les systèmes téléphoniques, a promptement été appliqué [jeudi dernier]. Par mesure de précaution, les opérations de La Capitale et de SSQ Assurance ont également été suspendues temporairement le temps d’investiguer la situation, et pour protéger l’environnement informatique et les données de nos clients», a fait savoir L’Unique par communiqué, dimanche.

Toujours en train de mener une enquête concernant cet incident, l’entreprise n’a pas été en mesure de dire si des données des clients ou des courtiers ont pu être consultées par des bandits informatiques. Mais ils seront rapidement contactés si c’est le cas.

«Pour des raisons de sécurité, l’environnement informatique de L’Unique est confiné le temps de compléter l’analyse en cours. Les niveaux de services continueront d’être affectés tant que l’analyse ne sera pas terminée», a-t-elle ajouté.

L’Unique a précisé que l’Autorité des marchés financiers avait été avertie de cette attaque.

La menace informatique visant la filiale Unica, ainsi que La Capitale Assurance a probablement «été circonscrite à temps» même si les services à la clientèle sont temporairement interrompus le temps que l’enquête avance.

La Capitale Assurance et services et SSQ Assurance se sont regroupés en juillet pour créer une nouvelle entité appelée Beneva. L’intégration informatique n’a pas encore été complètement finalisée entre ces deux compagnies.

«Par prudence, les systèmes de SSQ ont aussi été suspendus, le temps de mener une analyse rigoureuse. Cette dernière est assez avancée pour conclure qu’aucune activité suspecte dans l’environnement de SSQ ni manifestation de menace externe n’ont été détectées. Les services reprennent graduellement le temps de réactiver l’ensemble des systèmes informatiques», a-t-on appris par communiqué.

Vendredi matin, les services en ligne de SSQ Assurance et de La Capitale Assurance ont été paralysés, probablement en raison d'une cyberattaque selon des spécialistes.