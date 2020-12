COVID-19: le père Noël s’est aussi converti à Zoom

Pandémie mondiale oblige, le père Noël a dû revoir sa tournée des centres commerciaux pendant le mois de décembre, préférant communiquer avec les enfants directement par la plateforme numérique Zoom.

Aux États-Unis, les appels virtuels du père Noël sont devenus un bon moyen de divertir les familles, même si certains pères Noël continuent de se présenter physiquement derrière du plexiglas, a fait savoir CNN.

C’est le cas de Don White et sa femme Mary Rogers, un couple d’acteurs du Missouri qui ont remplacé leurs visites annuelles par des appels Zoom.

Et leur emploi du temps est presque plus chargé qu’en temps normal: le couple passe entre quatre et six appels vidéo par heure à travers le pays, et ce, jusqu’à neuf heures par jour.

«Nous sommes plus occupés parce que nous ne passons pas de temps à aller à différents endroits, à nous habiller ou à nous installer», a déclaré au média américain Mme Rogers.

Une solution qui paye en temps de pandémie, alors que le prix d’un appel avec le père et la mère Noël peut varier de 49$ pour 5 min à 69$ pour 10 min d’échange.

«Nous prévoyons tripler ou quadrupler nos revenus cette saison», a affirmé Don White, en entrevue avec CNN. «Nous pensions que nous ne serions pas du tout occupés cette année, mais nous sommes plus occupés que jamais; nous avons commencé plus tôt également, avant Thanksgiving.»

Pour le couple, les appels vidéo permettent également d’avoir un lien plus personnel avec les enfants, alors que les parents peuvent notamment envoyer les souhaits de leurs enfants et plusieurs points de discussion à l’avance.

«Nous voyons généralement l’arrière de la tête d’un enfant quand il est sur nos genoux, mais maintenant, nous pouvons le regarder dans les yeux et connaître ses intérêts», a expliqué M. White au média.

La formule a été reprise par plusieurs grandes entreprises américaines comme les magasins Macy's, lesquels se sont également tournés vers des plateformes numériques.

Ces pères Noël 2.0 ont cependant une seule crainte: les aléas de la technologie.

«Nous étions vraiment inquiets de savoir si nous pouvions gérer la technologie sur Zoom», a confié Don White à CNN.