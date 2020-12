Expédié pour très longtemps à l’hôpital psychiatrique

SAINT-HYACINTHE | Steve Gaudette était une véritable bombe à retardement. Marqué au fer rouge par le suicide de son frère en 1998, celui qui a tué un inconnu de façon purement gratuite il y a deux ans et demi demeurera détenu dans un hôpital psychiatrique tant qu’il sera dangereux pour le public.

« Dans le cas de l’accusé, on ne peut pas prévoir qui peut être une victime puisqu’il est difficile d’avoir un point de repère quant aux victimes potentielles », a souligné la juge de la Cour supérieure, Johanne St-Gelais, le mois dernier.

Ce passage des plus troublants figure dans la décision de 21 pages rendue par la magistrate visant à déclarer Steve Gaudette accusé à haut risque.

Il s’agit d’une étiquette rare, dont sont affublés les plus dangereux criminels aux prises avec des problèmes psychiatriques.

Devant le meurtre « cruel et gratuit » commis par l’homme de 40 ans au lourd historique de problèmes de santé mentale, la juge St-Gelais est arrivée à la conclusion que le tueur représentait « un risque de préjudice grave pour une autre personne ».

Pour assurer la protection du public, elle a donc donné suite à la demande de la Couronne, représentée par Mes Caroline Fontaine et Cimon Sénécal, de détenir Gaudette à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal pour une période indéterminée.

Sur son tricycle

Une mince consolation pour la famille de Denis Chassé, froidement assassiné de 29 coups de couteau, qui aurait aimé avoir la certitude que le meurtrier serait emprisonné pour le restant de ses jours (voir autre texte plus bas).

Photo courtoisie de la famille

La victime de 60 ans se trouvait malheureusement au mauvais endroit au mauvais moment, le 3 juillet 2018.

En ce bel après-midi d’été, Denis Chassé avait enfourché son tricycle pour se balader dans les rues de Saint-Hyacinthe, en Montérégie. Il était loin de se douter qu’il pousserait son dernier souffle en entrant dans le tunnel piétonnier Laframboise.

Photo courtoisie de la Cour

À l’autre extrémité de la structure souterraine, Steve Gaudette fixe le mur, l’air perdu. Le quadragénaire aurait normalement dû être au bureau de sa psychiatre, avec qui il avait rendez-vous ce jour-là.

Il boude sa psy

Voyant que l’état de son fils s’était détérioré dans les semaines précédentes, la mère de Gaudette avait prévu le faire hospitaliser après la rencontre avec la spécialiste.

Mais le tueur ne s’est jamais pointé le bout du nez, décidant d’errer dans la ville, muni d’un couteau de cuisine.

Selon la preuve présentée au palais de justice de Saint-Hyacinthe, M. Chassé aurait demandé à Gaudette de se tasser, pour qu’il puisse passer avec son tricycle.

Photo courtoisie de la Cour

Celui-ci aurait erronément perçu cette requête comme une attaque. Il a sorti son arme de sa poche et a sauvagement poignardé la victime sans crier gare.

Selon la pathologiste judiciaire Caroline Tanguay, 14 des 29 plaies se trouvaient sur le tronc du sexagénaire, et cinq lui ont été fatales.

Photo courtoisie de la Cour

Le cuisinier Jimmy Roy Lelièvre, qui venait de croiser la route des deux hommes dans le tunnel sans rien remarquer d’anormal, a été alerté par un cri de détresse.

Il a rebroussé chemin pour trouver la victime ensanglantée, en état de choc, et incapable de parler. En regardant au loin, le bon samaritain a vu Gaudette qui s’éloignait, les mains dans les poches.

« Je lui ai demandé de s’arrêter et de juste ne plus bouger. Il s’est mis à courir », a relaté le témoin lors de l’enquête préliminaire de Gaudette, à l’automne 2019.

Dans sa fuite, le tueur a jeté l’arme du crime dans un buisson à proximité.

Photo courtoisie de la Cour

Caché avec les déchets

Jimmy Roy Lelièvre a hurlé à un second passant d’intercepter l’homme pendant que des travailleurs d’un chantier de construction composaient le 911.

Lorsque Jean-François Pelletier-Courtemanche a ordonné à Gaudette de cesser de fuir, ce dernier a obtempéré.

Voyant que le suspect était ensanglanté, le passant lui a demandé s’il avait poignardé quelqu’un ou s’il s’était seulement battu.

Gaudette a affirmé n’avoir « piqué » personne, si bien que M. Pelletier-Courtemanche l’a laissé partir, ne voulant pas s’immiscer dans une bagarre.

Des employés d’une pharmacie Brunet ont découvert le tueur, peu de temps après, caché dans un conteneur à déchets.

Photo courtoisie de la Cour

Un Pepsi et une clope

Ils ont appelé la police, qui est venue le cueillir sur-le-champ. Spontanément, Gaudette a dit aux agents de la Sûreté du Québec qu’il venait d’être agressé. Il leur a ensuite demandé un Pepsi et une cigarette.

Le suspect comprenait bien les commandes des policiers, mais semblait complètement indifférent par rapport à ce qu’il venait de faire, a relaté un policier, sidéré.

Évalué à de nombreuses reprises par des psychiatres durant le processus judiciaire, Gaudette a finalement été déclaré non criminellement responsable du meurtre en raison de ses troubles mentaux.

Ceux-ci ne datent pas d’hier. Les épisodes psychotiques et les hallucinations auditives ont débuté environ un an après le suicide de son frère cadet, à l’automne 1998.

Alors qu’il avait à peine 18 ans, Steve Gaudette l’a retrouvé pendu dans une cabane, près de la résidence familiale. Il a tenté en vain des manœuvres de réanimation.

Ce traumatisme semble avoir été le déclencheur des problèmes de Gaudette.

Perte d’emploi, rupture, mauvaises fréquentations, consommation de drogues dures, tentatives de suicide, escalade de violence et multiples hospitalisations ont ponctué les deux décennies suivantes.

La mannequin imaginaire

Gaudette a souvent des « discussions » avec Kate, son amoureuse imaginaire, une mannequin sur qui il fait une fixation.

« Il dit entendre la voix d’une femme [...] qui, selon lui, accepterait de l’épouser à condition qu’il agisse selon les ordres que la voix lui donne », a écrit la Dre France Proulx dans une évaluation.

Ses démêlés avec la justice ont commencé en 2009, lorsque Francine Bazinet-Gaudette a porté plainte à la police quand son fils a pénétré de force dans sa résidence.

À la même période, Steve Gaudette a aussi frappé son père en plein visage, car celui-ci refusait de lui donner de l’argent.

Dépassée par les événements, la mère de famille s’est mise à craindre son aîné et voulait qu’il reçoive des soins appropriés.

« Quand il ne prend pas ses médicaments, car il est bipolaire, il devient très instable et agressif. Il est incohérent et perd complètement la carte », avait-elle rapporté à une policière.

Gaudette a été déclaré non criminellement responsable l’année suivante, et interné à l’hôpital Honoré-Mercier, puis à l’Institut Philippe-Pinel. Il a pu en sortir à l’occasion à partir de 2012 et a retrouvé sa liberté inconditionnelle à l’hiver 2014.

Les années suivantes ont été marquées par une période d’accalmie, mais Gaudette a rechuté dans la drogue en décembre 2017.

« Rejoindre Mom Boucher »

Il maigrit, dort peu et tient des propos décousus, mentionnant notamment qu’il « veut rejoindre la gang de Mom Boucher [des Hells Angels] ».

À un certain point, sa mère a même cru bon de cacher les couteaux pour éviter qu’il arrive quelque chose de grave. Son état n’a cessé de se dégrader jusqu’à ce qu’il commette l’irréparable sept mois plus tard.

« La Dre Proulx note que la gravité des actes de violence s’est accentuée et le risque de récidive et de rechute psychotique est présent si l’accusé ne prend pas sa médication ou consomme des drogues », a souligné la juge St-Gelais dans sa récente décision.

Maintenant que la justice et les professionnels de la santé s’unissent pour tisser un filet autour de cet individu hautement imprévisible, la famille de la victime ne souhaite qu’une chose : que Steve Gaudette ne tombe plus entre les mailles et soit gardé à l’écart de la société.

Un sacrifice pour sauver des vies

La famille de la victime espère que le tueur restera interné pour ne pas que ce drame arrive à d’autres

Photo d'archives

« Ma seule consolation, c’est que cet assassin demeurera interné, ce qui protégera votre famille ou vous-même d’une attaque gratuite dans son délire. Denis aura sacrifié sa vie pour en sauver d’autres. »

Marcelle C. Pelletier est toujours incapable de faire son deuil, deux ans et demi après le meurtre gratuit de son frère cadet.

La dame de 69 ans peine à comprendre comment quelqu’un a pu s’attaquer à un homme si bon, menant une vie simple et rangée.

« Ne cherchez pas à comprendre, c’est un geste gratuit, malheureusement, Denis était à la mauvaise place au mauvais moment », a écrit Mme Pelletier dans une lettre envoyée au Journal.

Happé par un camion quand il n’avait que 4 ans, Denis Chassé avait conservé des séquelles du coma dans lequel il avait été plongé, ce qui l’empêchait d’occuper un emploi stable.

Le cœur sur la main

L’homme au grand cœur de 60 ans donnait donc beaucoup de son temps à des aînés en perte d’autonomie, à qui il rendait moult services.

Natif de l’Abitibi, issu d’une famille tissée serrée, il a passé la majeure partie de sa vie à Saint-Hyacinthe, où il avait sa petite routine.

Après le dîner, le célibataire avait l’habitude d’aller « faire son social » au centre commercial, où tous le connaissaient, décrit sa sœur. Il s’y rendait avec son tricycle muni d’un panier, ce qui lui permettait de rapporter ses achats.

Vu l’heure à laquelle il a été tué le 3 juillet 2018, c’est probablement là qu’il se dirigeait lorsqu’il a croisé la route de Steve Gaudette.

Photo courtoisie de la Cour

Les frères et sœurs de Denis Chassé ont assisté à toutes les audiences des deux dernières années et demie, au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Ils ont cherché à croiser le regard de l’assassin à chaque occasion, espérant en vain y voir un brin de regret.

« Il a toujours regardé le plancher. La dernière journée, lorsqu’il a été déclaré accusé à haut risque, il a levé ses yeux pour la première fois. S’il avait eu une mitraillette, je vous jure que je serais morte. C’était comme si ce qui lui arrivait était de notre faute », a déploré Mme Pelletier.

Pas de réhabilitation

Bien qu’elle soit consciente que Gaudette est malade, celle qui a œuvré 40 ans dans un hôpital, dont dix en psychiatrie, estime qu’il n’y a pas de réhabilitation possible dans son cas.

« Son problème à lui, c’est qu’il ne prend pas sa médication dès qu’il sort de l’hôpital », a-t-elle résumé.

« Ce meurtre gratuit a causé un grand nombre de victimes collatérales. La société aurait avantage à mieux entourer les malades et leurs familles, qui dans ce drame, sont aussi des victimes », lit-on dans une autre lettre des proches de Denis Chassé qui a été lue au tribunal.

Il n’y a donc que le statut d’accusé à haut risque qui rassure la famille de la victime, car cela signifie que seul un juge de la Cour supérieure peut décider de l’éventuelle libération du tueur.

Leurs craintes ont toutefois été ravivées par l’appel interjeté par les avocates de Gaudette.

« Nous, on ne peut plus rien faire pour Denis. Notre seule consolation, c’est qu’il ne fasse pas subir le même sort à une autre personne », a souligné Mme Pelletier.

Que signifie cette désignation ?

L’étiquette d’accusé à haut risque est relativement nouvelle dans le paysage judiciaire canadien et peu d’inculpés en sont affublés.

D’un océan à l’autre, on compte moins d’une dizaine de dossiers au total, dont le cas phare d’Allan Schoenborn, un tueur d’enfants de la Colombie-Britannique.

Selon les recherches du Journal, la majorité d’entre eux sont des Québécois.

Il y aurait cinq meurtriers déclarés accusés à haut risque dans la Belle Province (voir plus bas), le Maskoutain Steve Gaudette étant le dernier de la liste.

Depuis 2014

Cette disposition législative a été intégrée au Code criminel canadien en 2014 par le gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Elle s’applique aux individus majeurs ayant fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour un délit grave commis sur une autre personne.

L’exemple le plus courant est le meurtre, mais le titre d’accusé à haut risque pourrait aussi être attribué à un agresseur sexuel, notamment.

C’est la poursuite qui doit en faire la demande au juge durant les procédures.

Le magistrat acceptera la requête, appuyée par des rapports d’experts en psychiatrie légale, s’il est convaincu que la remise en liberté conditionnelle d’un accusé mettrait en danger la sécurité du public et que celui-ci risquerait d’user à nouveau de violence.

Hôpital psychiatrique

L’individu affublé de ce statut sera ainsi détenu dans un hôpital psychiatrique pour une période indéterminée, sans permission de sorties.

Une révision de son dossier est effectuée annuellement.

Lorsque le psychiatre traitant du patient est d’avis que celui-ci serait apte à fonctionner en société, le cas est renvoyé devant un juge de la Cour supérieure pour une nouvelle audience.

C’est ce tribunal qui tranchera quant à la remise en liberté sous conditions de l’individu, et non seulement la Commission d’examen des troubles mentaux.

Seulement quatre autres meurtriers ont été déclarés accusés à haut risque au Québec

Photo d'archives

SYLVAIN FOURNIER

Québec

Selon nos vérifications, Fournier serait le premier accusé à haut risque québécois. Cette étiquette colle à la peau du tueur schizophrène depuis septembre 2016.

L’année passée, l’homme, maintenant âgé de 46 ans, a tué le touriste français Joachim Aracil, 82 ans, et a tenté d’assassiner sa femme Arlette, 76 ans.

Dans son délire, il croyait que M. Aracil était un membre influent de la famille Disney qui lui aurait volé des scénarios de films.

En décembre 2019, Fournier a demandé à la Cour supérieure de lui retirer son statut, sur recommandation de sa psychiatre.

Le juge Louis Dionne a refusé, prétextant qu’il était trop tôt et que le tueur représentait encore un risque inacceptable pour la sécurité du public hors d’un milieu hospitalier.

Photo tirée de Facebook

FRANCIS JUTRAS

Laval

Le tueur au marteau de Laval a reçu l’étiquette d’accusé à haut risque en 2018, quelques mois après que la Cour l’eut déclaré non criminellement responsable d’un meurtre et de deux tentatives d’homicide.

Les crimes de Jutras, 39 ans, remontent à octobre 2015, lorsqu’un « pirate informatique » l’a investi d’une « mission marteau » destructrice.

Il a ainsi tué François-Xavier Théberge, 19 ans, en plus de blesser une mère de famille et un aîné.

Jutras a toutefois réussi à faire retirer ce statut l’été dernier par le juge Marc-André Blanchard, de la Cour supérieure.

Détenu à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, il pourra ainsi bénéficier de sorties supervisées, au grand dam des victimes et de leurs proches.

Photo courtoisie, Denis Germain

FRÉDÉRICK GINGRAS

Montréal

La cavale meurtrière de Gingras lui a valu le titre d’accusé à haut risque en avril 2019.

Deux ans et demi plus tôt, sous l’influence de la drogue, il avait fait une virée folle qui l’a mené de Montréal à la Rive-Sud.

L’homme, maintenant âgé de 25 ans, a tué son ami James Jardin, 20 ans, et Chantal Cyr, une mère de 49 ans qui a eu le malheur de croiser sa route. Gingras a aussi tenté de tuer trois autres personnes.

Le schizophrène pouvait encore distinguer le bien du mal au moment des meurtres, ce qui a mené à une peine de 19 ans de détention dans un hôpital psychiatrique.

Il s’est toutefois désorganisé par la suite et a été déclaré non criminellement responsable des autres crimes.

Photo courtoisie

SERGE GORMLEY

Québec

Gormley a reçu son étiquette d’accusé à haut risque en novembre dernier, le même jour que Steve Gaudette, qui est le cinquième Québécois à avoir ce statut.

L’homme de 59 ans, qui vivait dans un immeuble hébergeant des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, a causé la mort de son colocataire François---- Elliott, 69 ans, en avril 2019.

Il a mis le feu à un drap dans le but de tuer la victime par asphyxie, car il était convaincu qu’il s’agissait d’un « motard » qui voulait « le passer » en lui donnant un biscuit au fentanyl.

Gormley a un lourd passé psychiatrique, lui qui a été hospitalisé près de 70 fois depuis le milieu des années 1980.