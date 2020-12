George Clooney a dû refuser un rôle convoité

George Clooney a dû renoncer à être de la distribution du dernier film de Steven Soderbergh pour s'assurer de ne pas ramener la COVID-19 à la maison et infecter son fils asthmatique.

L'acteur oscarisé se hâtait de partir travailler sur le projet Kill Switch, qui a depuis été rebaptisé No Sudden Move, mais il a dû refuser le rôle pour garantir la santé de sa famille.

«J'ai un fils qui souffre d'asthme, a-t-il déclaré au média Deadline. Ce n'est pas comme si je pouvais courir ce risque. J'ai dû abandonner le film pour cette raison, une décision décevante parce que c'était un bon rôle.

«J'aurais pu travailler à nouveau avec Don Cheadle et avec tout le monde. Ç’avait vraiment l'air amusant.»

No Sudden Move met en vedette Benicio del Toro, David Harbour, Amy Seimetz, Jon Hamm, Ray Liotta, Kieran Culkin, Brendan Fraser et Matt Damon, entre autres.

L'intrigue se déroule dans les années 1950 à Detroit et suit un gang de criminels dans un simple braquage qui tourne mal, et qui se retrouve traqué et poursuivi à travers la ville.

Le tournage a commencé sur place dans la métropole du Michigan, en septembre.

Clooney, Cheadle, Soderbergh et Damon ont tous déjà travaillé ensemble sur la trilogie d'Ocean's Eleven (avec Ocean's Twelve et Ocean's Thirteen), tandis que la vedette et le réalisateur de 57 ans ont collaboré sur Solaris et Hors d'atteinte.

Prévu au printemps dernier, le tournage de No Sudden Move a plutôt été reporté à l'automne.

Selon le site IMDB, l'acteur Nicolas Cage et le lutteur John Cena ont aussi refusé des rôles dans le film, qui est présentement à l'étape du montage. Hamm, vedette de la série iconique Mad Men, a été embauché après la volte-face de Josh Brolin.