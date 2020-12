Kraken: la pandémie, une épine dans le pied de Ron Francis

La pandémie de COVID-19 complique les préparatifs pour le Kraken de Seattle, qui doit amorcer son parcours dans la Ligue nationale de hockey (LNH) lors de la saison 2021-2022.

Un peu plus de deux ans après avoir obtenu l’accord du circuit Bettman, le club de l’État de Washington a déjà plus de 120 employés, dont une équipe complète de recruteurs qui aura une importance considérable, étant donné que la formation devra être construite à partir de rien.

Petit bémol toutefois: la LNH est actuellement en congé forcé et peu de circuits juniors sont en action. Difficile ainsi d’évaluer le talent des joueurs. Et contrairement aux autres équipes, les recruteurs ne détiennent que peu de détails sur les athlètes.

«Tout le monde doit gérer cela, a acquiescé le directeur général, Ron Francis, au site officiel de la LNH, récemment. Ce n’est pas juste nous. Mais nous avons probablement moins de données, de contexte et d’informations que les autres équipes.»

Plusieurs questions demeurent d’ailleurs en suspens en cette période d’incertitude, que ce soit le format de la prochaine saison morte ou les dates des différents événements, dont le repêchage d’expansion et l’encan amateur.

«Y aura-t-il des changements aux règles d’expansion avec ce que l’on vit? s’est demandé l’ancien des Whalers de Hartford. Que ferons-nous avec le repêchage amateur? Allons-nous de l’avant avec ce qui est prévu ou y aura-t-il des changements? Le repêchage d’expansion, le calendrier de tout ça... J’ai beaucoup de questions. Nous ne sommes simplement pas à un moment où nous pouvons avoir des réponses.»

«Nous regardons toutes les questions et disons: si ça se passe de cette façon, qu’est-ce qu’on ferait? Et si c’est comme ça, que ferions-nous? Et nous essayons d’être prêts pour ce qui nous attendra.»

Malgré tout, un avantage certain pourrait aider Francis: il disposera de 81,5 millions $ pour construire sa formation et les autres équipes seront pour la plupart coincées sous un plafond qui ne devrait pas grimper avant quelques années.

«Je pense que beaucoup d'autres équipes et les directeurs généraux ont peut-être eu plus de temps que lors du repêchage d'expansion précédent [pour les Golden Knights de Vegas en 2017] pour préparer en quelque sorte leurs équipes et leurs formations à ça.»

«Mais je pense que la chose la plus importante pour nous est d'arriver avec l’espace sous le plafond et de voir comment ça va se dérouler à l’avenir, non seulement pour la première année, mais aussi pour la suite.»